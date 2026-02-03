Actualités
Les supporters de l'OL contre Manchester United
Les supporters de l’OL contre Manchester United @OetL

OL - Laval : 19 000 billets édités, les Bad Gones lancent un appel

    • À la veille du huitième de finale de Coupe de France contre Laval, le Parc OL est très loin de faire le plein. Avec seulement 19 000 billets édités, les Bad Gones n'ont pas manqué de critiquer cette faible affluence.

    Le Parc OL va-t-il faire moins bien contre Laval en huitième que face au FC Saint-Cyr Collonges en 32es de finale de la Coupe de France ? Cela semble en prendre le chemin. À la veille de la venue du club de Ligue 2 à Décines, seulement 19 000 billets avaient été édités, comme nous l'a soufflé le club ce mardi matin. Il y a un peu plus d'un mois, le Grand Stade avait accueilli près de 25 000 spectateurs pour le duel lyonnais contre Saint-Cyr. Cette barre risque d'être difficile à atteindre, de quoi provoquer la colère des Bad Gones.

    Des tarifs accessibles

    À vingt-quatre heures du huitième de finale de la Coupe de France, le groupe de supporters du Virage Nord n'a pas manqué d'interpeller les autres fans lyonnais pour qu'ils viennent garnir les travées du Parc OL. L'horaire (20h30) et l'adversaire n'aident pas vraiment, mais cela ne doit pas être une excuse. "Alors que les parcages extérieurs sont pleins à chaque déplacement, en France comme en Europe, il serait vraiment regrettable que notre stade soit aux trois quarts vide, surtout aux tarifs affichés." Pour cette rencontre contre Laval, les places vont de 5€ abonnés en virages, 10€ grand public, 20€ en tribune latérale.

    1. Darn
      Darn - mar 3 Fév 26 à 13 h 16

      Ah si j'avais pu prolonger jusque là... Dommage.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 3 Fév 26 à 13 h 28

      Les gens n'ont peut être pas que ça à foutre d'aller au stade 2 fois par semaine ou/et les moyens non plus. Si encore les transports étaient gratuits...
      Transport gratuit, en voilà une mesure à demander à Doucet ou JMA...

      Signaler

