Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt

À la recherche d’un attaquant pour la seconde partie de saison, l’OL a jeté son dévolu sur Roman Yaremchuk. L’attaquant débarque en prêt jusqu’à la fin de l’exercice dans le club lyonnais, qui dispose d’une option d’achat.

Tout s'accélère dans cette fin de mercato à l'OL. À quelques heures de la clôture du marché des transferts en Ligue 1 (20h), la direction lyonnaise continue d'ajuster l'effectif de Paulo Fonseca avec un objectif prioritaire : un attaquant de pointe. Avec le départ de Martin Satriano à Getafe, l'entraîneur lyonnais souhaitait recruter un profil similaire. Il a été entendu, puisque l'OL enregistre l'arrivée en prêt de Roman Yaremchuk. L'attaquant ukrainien débarque sous la forme d'un prêt payant de 1,5M€ avec option d'achat. Cette dernière s'élève à cinq millions d'euros.

Aucun but en championnat cette saison

À 30 ans, Yaremchuk évoluait depuis 18 mois du côté de l'Olympiakos. Un passage en Grèce mitigé avec 14 buts en 49 matchs, mais surtout aucun en championnat sur les six derniers mois. Toutefois, l'international ukrainien possède un profil qui plait à Fonseca, qui avait déjà lorgné sur le joueur de 1,91m ces derniers mois.