Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt

À la recherche d’un attaquant pour la seconde partie de saison, l’OL a jeté son dévolu sur Roman Yaremchuk. L’attaquant débarque en prêt jusqu’à la fin de l’exercice dans le club lyonnais, qui dispose d’une option d’achat.
Tout s'accélère dans cette fin de mercato à l'OL. À quelques heures de la clôture du marché des transferts en Ligue 1 (20h), la direction lyonnaise continue d'ajuster l'effectif de Paulo Fonseca avec un objectif prioritaire : un attaquant de pointe. Avec le départ de Martin Satriano à Getafe, l'entraîneur lyonnais souhaitait recruter un profil similaire. Il a été entendu, puisque l'OL enregistre l'arrivée en prêt de Roman Yaremchuk. L'attaquant ukrainien débarque sous la forme d'un prêt payant de 1,5M€ avec option d'achat. Cette dernière s'élève à cinq millions d'euros.
Aucun but en championnat cette saison
À 30 ans, Yaremchuk évoluait depuis 18 mois du côté de l'Olympiakos. Un passage en Grèce mitigé avec 14 buts en 49 matchs, mais surtout aucun en championnat sur les six derniers mois. Toutefois, l'international ukrainien possède un profil qui plait à Fonseca, qui avait déjà lorgné sur le joueur de 1,91m ces derniers mois.
Ah quand même 1.5M€ pour le prêt.
Logique mais c'est quand même beaucoup pour 4 mois.
Souhaitons lui le meilleur ! Bienvenue à lui et à son numéro par commun.
77 pour Yaremchuk (comme Luka Doncic pour les connaisseurs) et 99 pour Nartey.
Il y a un pari avec les numéros comme ça ?
Kamara va prendre le 88? 😅
J'aime bien ces numéros en tout cas, ça change.
Vraiment pas convaincu du tout mais bon on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise ...
À part satriano, heteboer ou guezzal, et encore ils n'ont pas coûté cher (sous Aulas, on recrutait quand même trop souvent des joueurs pitoyables ou moyens à des montants de transfert astronomiques), jusqu'à maintenant, on ne peux pas vraiment se plaindre du recrutement, c'est plutôt une franche réussite
Les lillois perdus sur le terrain , je me rappel d'un match ou on se demandait si il savait pour quelle équipe il jouait
Pensez-vous que Šulc restera une saison de plus ou qu’il partira cet été ?
En République tchèque, certains aimeraient qu’il parte tant qu’il est en forme, pour profiter du buzz et des opportunités. Pour eux, Lyon est « petit » (pas pour moi, mais eux veulent la Premier League).
Pour moi, il devrait rester : jouer la Ligue des Champions, sa forme montera et descendra, il doit se renforcer, s’affirmer, il n’est pas encore prêt pour le prochain grand pas. Après, tout dépendra des offres qui arriveront.
Tout dépendra en effet des offres qui arriveront.
Dans notre situation financière j'imagine qu'aucun joueur ne sera intransferable en cas de belle offre, mais espérons que ça restera peu de joueurs concernés et qu'on profite de tout le monde d'ici là.
Après, le club et lui feront des choix qui les regarderont.
En terme sportif, même s'il fait une grosse saison, je le vois mal aller être titulaire dans une équipe qui joue la C1 en PL l'an prochain.
Si l'OL l'accroche, il a effectivement tout intérêt à rester une année supplémentaire.
En revanche, soyons lucide, en terme d'attractivité salariale, on n'est pas à l'abri qu'un Crystal Palace propose 25 bâtons et pour lui un salaire doublé voire triplé.
Et de lui donne l'opportunité d'affronter les deux Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool...
En terme d'exposition, c'est compliqué de rivaliser. Même avec la C1.
On va attendre de pouvoir juger sur pièce, même si je concède un petit a priori pas forcément très enthousiaste.
Son profil va aussi permettre des choix différents en terme d'approche tactique, avec Sulc qui lui tourne autour et Endrick et Moreira sur les côtés, cela peut être assez détonnant.
La seule chose que ne dit pas le communiqué c'est si l'OA est obligatoire ou pas.
Et ça, ça fait vraiment une grosse différence.
C'est fou comme on a vite pris l'habitude de considérer que la qualif en LDC la saison prochaine était naturelle.
Quand on voit d'où on vient, je pense que c'est un parcours unique ! Ca restera dans l'Histoire de notre club.
Et ce n'est pas fait, loin de là.
Surtout que la 4eme place est synonyme de tour préliminaire...
Et on peut aussi perdre contre 3 ou 4 grosses équipes et redescendre encore plus bas que la 2e.
Vous vous souvenez quand Gerlinger a annoncé la LDC comme objectif, on disait pipeau, pipeau, il rêve !
Plutôt que jouer à la baballe, on compte sur cet Ukrainien pour envoyer des missiles...
Bon, Yaremchuk, j'ai déjà fait part quand on en parlait de mon scepticisme à son sujet, mais j'attends de voir ce qu'il peut apporter. En tout état de cause, ce n'est pas un buteur au vu de ses stats et c'est pourtant ce qu'on attend d'un numéro 9. Wait and see !
Toujours pas d'officialisation en ce qui concerne Kamara à 1h20 de la fin du mercato ?
Mouai... Vraiment pas convaincu non plus par ce prêt. Déjà, prêt payant, on l'avait pas vu venir. Ensuite, quand on regarde ses stats, à part à la Gantoise c'est franchement pas fameux... Il n'a atteint les 10 buts qu'une fois, avec l'Olympiakos.
De plus, on ne peut pas dire qu'on a un jeu fait pour avoir un pivot en 9. Clairement, j'aurais 1000 fois préféré qu'on garde notre argent et qu'on fasse jouer Himbert et AGR.