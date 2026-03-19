Toujours pas de Corentin Tolisso (OL) dans la liste des Bleus

À quelques mois de la Coupe du monde, la porte de l'équipe de France semble désormais complètement refermée pour Corentin Tolisso. Le milieu de l'OL ne fait pas partie des convoqués pour le rassemblement de mars, malgré une liste élargie.

Les listes se suivent et se ressemblent. Malheureusement pour Corentin Tolisso. Ce jeudi, Didier Deschamps a publié sa liste pour le rassemblement de mars qui se tient dès lundi à Clairefontaine. À quelques mois de la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a choisi de convoquer 26 éléments plutôt que 23, mais cela n'a pas suffi à voir le capitaine de l'OL être de la partie. Malgré 11 buts et 3 passes décisives en 31 matchs cette saison, Tolisso ne retrouve toujours pas grâce auprès de Deschamps.

Pas de confrontation avec Endrick

Il n'y aura donc pas de confrontation entre joueurs lyonnais le 26 mars prochain à l'occasion de France - Brésil à Boston. Endrick, de retour en sélection brésilienne, sera l'unique représentant de l'OL pour cet amical. Quand l'un voit ses espoirs de Coupe du monde remonter en flèche grâce à son prêt dans le club rhodanien, son capitaine doit désormais se faire une raison...