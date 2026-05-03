Giráldez, jeune et ambitieux avec OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Moins d'un an après son arrivée à OL Lyonnes, Jonatan Giráldez a hissé l'équipe lyonnaise en finale de Ligue des champions. Pas une fin en soi pour l'entraîneur espagnol qui a rappelé les objectifs de cette fin de saison.

    Il semblait exténué, comme si le match lui avait puisé toute son énergie. Mais il y avait bien un sourire sur le visage de Jonatan Giraldez. Après la victoire 3-1 d'OL Lyonnes sur Arsenal, l'Espagnol avait la satisfaction de ramener la formation rhodanienne en finale de la Ligue des champions. La dernière fois, c'était en 2024 et les Fenottes s'étaient confrontées au FC Barcelone d'un certain Giraldez... En choisissant le Galicien, Michele Kang et Vincent Ponsotavaient clairement fixé l'objectif européen. Il reste encore une étape à valider, mais le scénario de samedi contre les tenantes du titre a créé un sentiment d'unité autour de cette équipe. "On arrive en finale. Mais on a gagné seulement un titre (la Coupe de la Ligue). On peut tout gagner désormais", a déclaré le coach après le match.

    "Le mois de mai va être très dur"

    À 34 ans, Jonatan Giráldez va disputer sa troisième finale de Ligue des champions. Malgré son jeune âge, l'Espagnol se veut ambitieux et a d'ailleurs rapidement rappelé les objectifs de cette fin de saison. "La priorité, c'est d'en profiter avant de se préparer pour les prochains matchs. Le dernier mois va être dur, avec la Ligue des champions, la finale de la Coupe de France (contre le PSG) la semaine prochaine et la demi-finale des play-offs (contre Nantes)." L'appétit vient en mangeant et Jonatan Giraldez est loin d'être rassasié.

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