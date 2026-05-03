Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin

Incertain après avoir repris cette semaine, Arnaud Nordin n'a pas fait le déplacement à Décines avec Rennes. Le gaucher s'ajoute à Jacquet et Frankowski au rayon des forfaits rennais pour affronter l'OL.

Un match qui sent bon la Ligue des champions. Personne ne veut vraiment en parler comme d'un match décisif, mais le vainqueur, surtout s'il se nomme l'OL, peut faire un pas vers cette compétition européenne à deux journées de la fin. Pour ce rendez-vous dominical, Paulo Fonseca doit se passer d'Orel Mangala et Tanner Tessmann, tandis que Hans Hateboer ne peut jouer en raison d'un accord entre les deux clubs. Dans le camp breton, Franck Haise doit également faire quelques éléments importants de son effectif.

Nordin jugé trop juste

JérémyJacquet est à l'infirmerie depuis un mois et demi après avoir subi une opération à l'épaule. Przemysław Frankowski est aussi absent pour cet OL - Rennes, lui qui est touché depuis deux matchs. Il ne pourra pas tenir sa place, pas plus qu'Arnaud Nordin. Absent contre Nantes le week-end dernier, l'ancien Montpelliérain était considéré comme incertain par son entraîneur. Finalement, Franck Haise a choisi de ne pas l'amener à Décines ce dimanche pour le choc de la 32e journée de ligue 1.