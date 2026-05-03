Actualités
Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes (AFP)

Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin

  • par David Hernandez

    • Incertain après avoir repris cette semaine, Arnaud Nordin n'a pas fait le déplacement à Décines avec Rennes. Le gaucher s'ajoute à Jacquet et Frankowski au rayon des forfaits rennais pour affronter l'OL.

    Un match qui sent bon la Ligue des champions. Personne ne veut vraiment en parler comme d'un match décisif, mais le vainqueur, surtout s'il se nomme l'OL, peut faire un pas vers cette compétition européenne à deux journées de la fin. Pour ce rendez-vous dominical, Paulo Fonseca doit se passer d'Orel Mangala et Tanner Tessmann, tandis que Hans Hateboer ne peut jouer en raison d'un accord entre les deux clubs. Dans le camp breton, Franck Haise doit également faire quelques éléments importants de son effectif.

    Nordin jugé trop juste

    JérémyJacquet est à l'infirmerie depuis un mois et demi après avoir subi une opération à l'épaule. Przemysław Frankowski est aussi absent pour cet OL - Rennes, lui qui est touché depuis deux matchs. Il ne pourra pas tenir sa place, pas plus qu'Arnaud Nordin. Absent contre Nantes le week-end dernier, l'ancien Montpelliérain était considéré comme incertain par son entraîneur. Finalement, Franck Haise a choisi de ne pas l'amener à Décines ce dimanche pour le choc de la 32e journée de ligue 1.

    à lire également
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison 12:40
    Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
    Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin 11:50
    Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes : un match riche en buts 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    OL - Rennes : Tolisso comme seul changement ? 10:15
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "La victoire de tout un club" 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Merah avant OL - Rennes : "Je ne m'attendais pas à jouer autant" 08:45
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : une balle de set plus qu'une balle de match 08:00
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL - Stade Rennais : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    OL - Rennes : Fofana et Nuamah reviennent, Tessmann absent 02/05/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    OL - Rennes : Abner sera titulaire à gauche 02/05/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Hegerberg après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "Je ne peux vous dire à quel point on est heureuses" 02/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    OL Lyonnes renverse Arsenal et retrouve la finale de la Ligue des champions 02/05/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca avant OL - Rennes : "Pas de revanche par rapport à l'aller" 02/05/26
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Arsenal : Dumornay et Bacha de retour dans le onze 02/05/26
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : Fofana et Nuamah seront dans le groupe 02/05/26
    Alessia Russo lors d'OL - Arsenal
    Ligue des champions : OL Lyonnes veut aussi laver l’affront de la saison passée 02/05/26
    Hans Hateboer, latéral de l'OL
    OL - Rennes : Hateboer ne pourra pas jouer 02/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    OL Lyonnes - Arsenal : avec notre code promo, des tarifs réduits en virage 02/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut