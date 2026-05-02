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Abner lors de Strasbourg - OL
Abner lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL - Rennes : Abner sera titulaire à gauche

  • par David Hernandez

    • Malgré le retour de suspension de Nicolas Tagliafico, Paulo Fonseca ne va pas bouleverser son équilibre. Content de la bonne passe d'Abner, le coach de l'OL va poursuivre avec le Brésilien sur le côté gauche de la défense.

    L'OL est une équipe de dynamique, comme l'a déclaré Moussa Niakhaté après la victoire (3-2) contre Auxerre lors de la dernière journée. Alors forcément, les Lyonnais espèrent bien un quatrième succès de suite en Ligue 1, ce dimanche soir (20h45) face à Rennes. La formation bretonne étant un concurrent direct pour la Ligue des champions, un succès ferait le plus grand bien. Plutôt satisfait par le visage montré par son équipe dans deux styles différents, que ce soit contre le PSG ou contre l'AJA, Paulo Fonseca veut poursuivre sur cette lancée. Il devra malgré tout effectuer quelques ajustements dans son onze de départ par rapport à la semaine dernière.

    "Yaremchuk nous apporte quelque chose qu'on n'avait pas avant"

    La faute notamment à la blessure d'Orel Mangala, touché en cours de match et forfait. Mais avec Corentin Tolisso de nouveau à 100%, l'OL va retrouver son capitaine dans le onze de départ. Il en sera de même pour Abner qui va enchaîner. Malgré le retour de suspension de Nicolas Tagliafico, Paulo Fonseca ne va pas tout bouleverser comme il l'a assuré samedi en conférence de presse. "Je ne peux pas faire jouer tout le monde. Nicolas Tagliafico a eu ses trois matches de suspension, il est revenu, mais je dois être juste par rapport à Abner, qui est dans une très bonne période. Il mérite de jouer."

    En sera-t-il de même pour Roman Yaremchuk ? Auteur d'un doublé contre Auxerre, l'Ukrainien a reçu les félicitations de son coach, alors que Pavel Sulc revient également de blessure. "Roman est ici parce que je pense qu’il a la capacité et la qualité pour être notre numéro 9. Il occupe un poste dans lequel il faut du temps d’adaptation. Je pense qu’il s’est bien adapté." À voir s'il pourra enchaîner une deuxième titularisation de suite.

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