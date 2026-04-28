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Malick Fofana, ailier de l'OL
Malick Fofana, ailier de l’OL (crédit : Anthony Ravas / O&L)

OL : des forces offensives de retour, Mangala à l'infirmerie

  • par Gwendal Chabas

    • De retour à l'entraînement ce mardi pour préparer la venue de Rennes, l'OL note plusieurs bonnes nouvelles. Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont participé à la séance.

    Paulo Fonseca avait déjà fait des choix la semaine passée lors du succès 3-2 de l'OL contre Auxerre. Il avait notamment décidé de se passer de Noham Kamara et Adam Karabec, restés hors du groupe. Ces deux garçons seront-ils là pour le choc face à Rennes dimanche soir (20h45). Ce n'est pas certain, car de nouveaux éléments postulent. Ce mardi, Rémi Himbert, Malick Fofana et Ernest Nuamah ont participé à l'entraînement collectif. Le trio a reçu un accueil chaleureux du reste de la bande. Le coach lusitanien avait déjà évoqué la possibilité de les revoir assez vite vendredi dernier.

    Une bonne nouvelle forcément, le secteur offensif lyonnais se remplumant juste avant cette affiche capitale dans la course au podium. À quel point les trois attaquants seront-ils aptes pour la 32e journée ? Il faudra sans doute davantage de temps à Ernest Nuamah qu'à Rémi Himbert et Malick Fofana pour retrouver la forme. Le Ghanéen n'a pas joué depuis plus d'un an. Le Français est écarté des terrains depuis la mi-mars, tandis que le Belge est apparu face au Celta de Vigo (0-2) et à Monaco (1-2) fin mars avant d'être opéré.

    Deux semaines d'absence attendues pour Mangala

    L'infirmerie n'a pas été aussi vide depuis très longtemps à Décines. Malheureusement, elle n'est pas totalement dépeuplée. Orel Mangala sera forfait pour deux semaines, croit savoir L'Équipe. Victime d'une petite lésion à la cuisse, il était sorti à la demi-heure de jeu contre l'AJA. Des examens finalement assez rassurants, puisqu'on devrait le revoir d'ici à la fin de l'exercice. Son retour est attendu pour Toulouse le 10 mai, ou Lens le dimanche suivant.

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