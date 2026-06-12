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Mathys De Carvalho avec le Portugal U20 (@PTournoi Maurice Revello)

Tournoi Maurice Revello : De Carvalho (OL) buteur, le Portugal en finale

  • par Gwendal Chabas

    • Largement vainqueur du Canada, le Portugal U20 jouera la finale du tournoi Maurice Revello. Mathys De Carvalho a mis son premier but en sélection.

    Le Portugal U20 a fait le travail, et largement. Jeudi, Mathys De Carvalho et ses coéquipiers affrontaient le Canada pour le dernier match de la phase de poules du tournoi Maurice Revello. Pour s'assurer de la première place, ils devaient s'imposer, ce qu'ils ont réalisé de fort belle manière. Après 13 minutes, ils gagnaient déjà 3 à 0. Avec notamment un but du milieu lyonnais, le premier de sa carrière en 9 sélections.

    Les Canadiens ont aussi craqué après la pause, encaissant trois nouvelles réalisations aux 55e, 58e et 75e. Un succès 6 à 1 finalement pour les Portugais. L'homme de la rencontre n'est autre que Mauro Couto, qui a signé un triplé de passes décisives, en plus de marquer. Son compatriote rhodanien lui est sorti à la pause, le boulot était fait.

    Match pour la 3e place entre Lyonnais

    Premiers du groupe avec 10 points sur 12, les Lusitaniens sont qualifiés pour la finale. Rendez-vous samedi à 19 heures du côté de Toulon pour le choc décisif contre la Tunisie. Plus tôt, à 13h30, la Côte d'Ivoire d'Yvann Konan se mesurera à l'autre deuxième, la République démocratique du Congo de Prince Mbatshi et Nehemie Lurika dans le cadre de la petite finale pour la 3e place.

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