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Mathys De Carvalho avec le Portugal U20 (@PTournoi Maurice Revello)

Tournoi Maurice Revello : le Portugal de De Carvalho (OL) vainqueur

  • par Gwendal Chabas

    • Dominant tout au long de la compétition, le Portugal U20 a gagné la finale du tournoi Maurice Revello. Mathys De Carvalho repart avec le trophée.

    La logique a été respectée samedi à Toulon. La finale du tournoi Maurice Revello opposait la Tunisie au Portugal U20. L'équipe de Mathys De Carvalho, seule invaincue avec la Côte d'Ivoire qui était dans son groupe, faisait office de favorite. Elle a justifié son rang en remportant ce dernier match 2 à 0. Titulaire et sur le terrain durant 90 minutes, le milieu de l'OL a vu sa sélection marquer assez vite (23e minute), avant de définitivement clore tout suspense à la 90e +6. Un succès 2-0 qui leur permet de gagner l'épreuve réservée aux jeunes internationaux.

    Les Portugais succèdent à la France de Justin Bengui et Saël Kumbedi, victorieuse en 2025. Mathys De Carvalho a disputé quatre des cinq rencontres, à chaque fois en étant dans le 11. Il aura surtout inscrit un but contre le Canada sur corner jeudi (6-1). Place aux vacances désormais pour le joueur de 21 ans, qui sort de sa première saison avec les professionnels.

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    Dans l'autre affiche du jour, pour la 3e place, ce sont les Ivoiriens d'Yvann Konan qui ont pris le dessus sur la République démocratique du Congo. Un succès 3 à 1, alors que le portier rhodanien a réalisé sa meilleure prestation de la quinzaine. Il sauve notamment deux occasions nettes. En face, ses compères lyonnais Prince Mbatshi et Nehemie Lurika n'auront pas pu peser. Ils ont très peu joué, même si l'attaquant est entré dans le temps additionnel de la seconde période.

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