OL Lyonnes : le classement des meilleures buteuses en 2025-2026

En donnant du temps de jeu à toutes ses joueuses cette saison, Jonatan Giráldez a aussi permis à plusieurs buteuses de se démarquer. Elles sont quatre à compter 15 réalisations ou plus.

Certes, le couac de la finale de la Ligue des champions laissera une trace. Le 4-0 infligé par le Barça peut paraître sévère, mais il empêche surtout OL Lyonnes de faire le quadruplé. Autrement, le premier exercice de l'ère Jonatan Giráldez est réussi, avec le triplé national qui n'était plus arrivé depuis 2022-2023. La stratégie du coach espagnol de faire tourner largement son effectif tout au long du championnat a donc eu quelques vertus.

Plusieurs joueuses décisives à des moments importants

On constate logiquement que ce management a eu des répercussions sur les statistiques individuelles des joueuses. Le cas le plus parlant est celui de Melchie Dumornay, qui l'an dernier avait marqué à 22 reprises. De loin, elle était la meilleure buteuse de l'équipe. Cette saison, l'Haïtienne compte 15 réalisations "seulement". Moins prolifique, mais pas moins décisive, puisqu'elle a frappé six fois entre la finale de la Coupe de France et les phases finales du championnat.

Au total, quatre Rhodaniennes ont inscrit 15 buts ou plus. La palme revient à Tabitha Chawinga (18 toutes compétitions confondues), qui est passée devant Marie-Antoinette Katoto (16) grâce à son doublé contre le Paris FC lors de la finale de Première Ligue (5-0). N'oublions Ada Hegerberg, qui pèse encore avec ses 15 réalisations à son actif. Enfin, Vicki Becho, déterminante lors de la finale de la Coupe de France (4-1), a profité du turnover pour se signaler (13 buts).