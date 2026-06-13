43 matchs cette saison, OL Lyonnes bat un record

Jamais dans son histoire OL Lyonnes n'avait disputé autant de matchs. Cette saison, le club a joué 43 rencontres, remportant 3 trophées.

Les efforts en ont valu la peine, les vacances sont donc méritées. Cette saison, OL Lyonnes a joué 43 matchs toutes compétitions confondues. Entre la Ligue des champions, la Première Ligue, la Coupe LFFP et la Coupe de France, le groupe de Jonatan Giráldez n'a pas chômé. Il faut dire qu'il est allé en finale des quatre tournois, rallongeant mécaniquement le parcours.

OL Lyonnes est allé au bout de toutes les compétitions

Ainsi, aucune autre formation française n'a disputé autant de rencontres sur un exercice. Le précédent record remonte à 2023-2024. Il était alors détenu par le Paris Saint-Germain, qui avait participé à 42 affiches cette année-là, d'après les calculs de Canal +. Une marque désormais dépassée. Pour cela, il aura tout de même fallu que Wendie Renard et ses coéquipières prennent part au maximum de parties possibles.

Au bout, trois titres, les trois épreuves nationales. Reste un échec, la Coupe d'Europe, et ce lourd revers 4 à 0 contre le FC Barcelone en mai. Le bilan des Rhodaniennes en 2025-2026 est de 36 succès, 4 nuls et 3 défaites, toutes concédées lors du périple européen. Avec à présent l'ambition de faire encore mieux à l'avenir.