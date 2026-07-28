Mercato : Nabil Fekir (ex-OL) va signer en Arabie saoudite

Libre depuis la fin de son contrat aux Emirats arabes unis, Nabil Fekir va rester au Moyen-Orient. L’ancien capitaine de l’OL et du Betis va s’engager avec Abha, promu en D1 saoudienne.

Avec l'amical entre le Real Betis et l'OL ce mercredi (20h) à Cadix, Nabil Fekir est revenu dans l'actualité lyonnaise. Seulement, c'est aussi pour son avenir que l'ancien capitaine lyonnais et sévillan fait parler. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Jazira, le joueur offensif était à la recherche d'un nouveau challenge. A 33 ans, il a décidé de rester au Moyen-Orient, mais va changer de pays. Après les Émirats arabes unis pendant deux saisons, Fekir va découvrir le championnat saoudien dans les prochaines semaines, comme avancé par L'Equipe.

Des retrouvailles avec Lacazette sur les pelouse saoudiennes

L'ancien international français est attendu en Arabie saoudite pour signer un contrat de deux saisons avec Abha. Ce dernier vient d'être promu en première division saoudienne et signe un gros coup avec le champion du monde 2018, après avoir attiré Donovan Leon, l'ancien gardien d'Auxerre. En Arabie saoudite, Nabil Fekir pourra recroiser la route d'Alexandre Lacazette, son ancien coéquipier à l'OL. L'attaquant évolue depuis la saison passée au Neom SC avec Saïd Benrahma.