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Nabil Fekir vainqueur de la Coupe de la ligue des Emirats arabes unis
Nabil Fekir vainqueur de la Coupe de la ligue des Emirats arabes unis / Instagram Nabil Fekir

Mercato : Nabil Fekir (ex-OL) va signer en Arabie saoudite

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Libre depuis la fin de son contrat aux Emirats arabes unis, Nabil Fekir va rester au Moyen-Orient. L’ancien capitaine de l’OL et du Betis va s’engager avec Abha, promu en D1 saoudienne.

    Avec l'amical entre le Real Betis et l'OL ce mercredi (20h) à Cadix, Nabil Fekir est revenu dans l'actualité lyonnaise. Seulement, c'est aussi pour son avenir que l'ancien capitaine lyonnais et sévillan fait parler. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Jazira, le joueur offensif était à la recherche d'un nouveau challenge. A 33 ans, il a décidé de rester au Moyen-Orient, mais va changer de pays. Après les Émirats arabes unis pendant deux saisons, Fekir va découvrir le championnat saoudien dans les prochaines semaines, comme avancé par L'Equipe.

    Des retrouvailles avec Lacazette sur les pelouse saoudiennes

    L'ancien international français est attendu en Arabie saoudite pour signer un contrat de deux saisons avec Abha. Ce dernier vient d'être promu en première division saoudienne et signe un gros coup avec le champion du monde 2018, après avoir attiré Donovan Leon, l'ancien gardien d'Auxerre. En Arabie saoudite, Nabil Fekir pourra recroiser la route d'Alexandre Lacazette, son ancien coéquipier à l'OL. L'attaquant évolue depuis la saison passée au Neom SC avec Saïd Benrahma.

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    3 commentaires
    1. Bioman
      Bioman - mar 28 Juil 26 à 12 h 07

      Dites-moi pas que c'est pas vrai !

      Nabil va jouer à Abha, mais il ne pourra certainement plus écouter Dancing Queen ...Mais Money, Money, Money... y'a pas de souci

      Signaler
      1. Ledromois
        Ledromois - mar 28 Juil 26 à 12 h 35

        En espérant que son aventure dans ce club ne soit pas équivalent à Waterloo pour lui.

        Signaler
    2. cavegone
      cavegone - mar 28 Juil 26 à 13 h 10

      Ouf j’ai cru qu’il ferait l’erreur de se croire encore au niveau pour jouer à l’OL et que MLJ-Fonseca feraient la même 😅

      Signaler

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