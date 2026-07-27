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Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
Paulo Fonseca lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Où en est le Real Betis dans sa préparation avant d'affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Encore loin de reprendre le championnat, le Real Betis atteint tout juste la moitié de sa préparation. Il rencontrera l'OL mercredi à Cadix.

    Il est compliqué de se jauger en préparation. Les adversaires n'ont pas toujours le même niveau de forme, ce qui fausse parfois les confrontations. Ce sera le cas par exemple lors du duel entre le Real Betis et l'OL mercredi 29 juillet (20 heures). Quand les Lyonnais arrivent sur la fin de leur présaison du fait du troisième tour préliminaire de Ligue des champions la semaine prochaine, les Sévillans sont tout juste à la moitié.

    Une équipe pas encore au complet

    À Cadix, ils disputeront "seulement" leur quatrième match amical de l'été, sur les sept compris dans leur programme. Le groupe de Manuel Pellegrini a commencé en douceur par deux succès face à des clubs de niveau inférieur, Sportfreunde Lotte (3-0) et Recreativo de Huelva (1-0). Mais samedi, il s'est pris les pieds dans le tapis contre Grenade, qui n'est plus en première division depuis 2024. Une défaite 1 à 0 sans plusieurs joueurs majeurs comme Giovani Lo Celso, Isco, Abde Ezzalzouli et Antony.

    À l'image des Rhodaniens, l'équipe n'est pas encore au complet. Ce duel incarne tout de même un tournant dans leur période estivale. Ensuite, ils se mesureront à Almeria, Arsenal puis à Bournemouth. Dans le viseur des Espagnols, la reprise de la Liga le 21 août prochain contre la Sociedad.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 27 Juil 26 à 13 h 34

      Encore une fois, pas d'excuses donc. Comme le dernier match face à Wolfsburg, nous sommes plus avancé que notre adversaire dans la préparation de la saison.

      Physiquement il n'y aura donc pas d'excuse. Surtout que la phase "travail foncier" est il me semble terminée. Eux risquent d'être en plein dedans ?

      Techniquement il faudrait commencer à voir des automatismes et des joueurs qui jouent ensemble.

      En espérant que ce match nous permette de monter en puissance avant la semaine prochaine !

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    2. Avatar
      brad - lun 27 Juil 26 à 13 h 49

      Elles valent ce qu'elles valent ces prépas , mais c'est surtout la cohésion entre eux qui est important , voir les caractères qui en ressort....
      Les choses sérieuses vont commencer quand Paulo se mettra devant le tableau noir et distribuera les forces en présence , là il en est encore à observer qui répond a ses consignes , pas de quoi encore l'énervé.....

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