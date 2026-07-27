Où en est le Real Betis dans sa préparation avant d'affronter l'OL

Encore loin de reprendre le championnat, le Real Betis atteint tout juste la moitié de sa préparation. Il rencontrera l'OL mercredi à Cadix.

Il est compliqué de se jauger en préparation. Les adversaires n'ont pas toujours le même niveau de forme, ce qui fausse parfois les confrontations. Ce sera le cas par exemple lors du duel entre le Real Betis et l'OL mercredi 29 juillet (20 heures). Quand les Lyonnais arrivent sur la fin de leur présaison du fait du troisième tour préliminaire de Ligue des champions la semaine prochaine, les Sévillans sont tout juste à la moitié.

Une équipe pas encore au complet

À Cadix, ils disputeront "seulement" leur quatrième match amical de l'été, sur les sept compris dans leur programme. Le groupe de Manuel Pellegrini a commencé en douceur par deux succès face à des clubs de niveau inférieur, Sportfreunde Lotte (3-0) et Recreativo de Huelva (1-0). Mais samedi, il s'est pris les pieds dans le tapis contre Grenade, qui n'est plus en première division depuis 2024. Une défaite 1 à 0 sans plusieurs joueurs majeurs comme Giovani Lo Celso, Isco, Abde Ezzalzouli et Antony.

À l'image des Rhodaniens, l'équipe n'est pas encore au complet. Ce duel incarne tout de même un tournant dans leur période estivale. Ensuite, ils se mesureront à Almeria, Arsenal puis à Bournemouth. Dans le viseur des Espagnols, la reprise de la Liga le 21 août prochain contre la Sociedad.