Malgré trois absences, le Real Betis affiche un groupe très compétitif pour recevoir l'OL jeudi. Avec des noms bien connus comme Lo Celso, Amrabat ou les attaquants Antony et Bakambu.

Paulo Fonseca devrait en dire plus sur ses intentions à 19h30, au moment de la conférence de presse à la veille de l'affiche de Ligue Europa face au Real Betis (jeudi 21 heures). Son futur adversaire, Manuel Pellegrini, a lui déjà passé cet exercice en début d'après-midi. L'entraîneur du club sévillan a même déjà dévoilé son groupe comprenant, malgré quelques absences, des individualités de renom. Certaines passées par la Ligue 1, d'autres par la Premier League, avec une solide expérience.

Antony, l'homme en forme

Derrière, on peut ainsi citer Héctor Bellerín, Marc Bartra ou encore Ricardo Rodríguez. Au milieu, la qualité technique de Giovani Lo Celso n'est plus à démontrer, tout comme l'impact de Sofyan Amrabat. Devant, le trio Ez Abde, Cédric Bakambu et Antony a de quoi poser des soucis aux défenseurs rhodaniens.

Dans les buts, nous devrions retrouver Álvaro Valles, qui remplacerait Pau Lopez. Le gardien numéro 1 dans la hiérarchie est blessé et forfait pour cette rencontre de la quatrième journée de C3. Parmi les deux autres éléments majeurs manquant à l'appel, on retrouve Junior Firpo, latéral, et Isco, meneur de jeu.