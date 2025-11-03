Antre du Real Betis, le stade Benito-Villamarín n’accueillera pas le choc contre l’OL, jeudi en Ligue Europa. Face aux travaux réalisés dans l’enceinte sévillane cette saison, les Verdiblancos évoluent au stade de la Cartuja.

C’est peut-être le match le plus difficile qui attend l’OL dans cette Ligue Europa. Il n’arrive sûrement pas au meilleur des moments après les deux nuls concédés en Ligue 1. Surtout, le déplacement à Séville pour affronter le Real Betis se situe juste avant la réception du PSG, dimanche prochain (20h45) et quatre jours après une très grosse dépense d’énergie à Brest. Fort de neuf points dans ce début de campagne européenne, l’OL peut-il se permettre de faire un peu l’impasse sur ce déplacement ? Ce n’est pas vraiment dans l’ADN du club, mais il faut s’attendre à voir pas mal de rotation dans le onze rhodanien.

Une délocalisation dans un stade de 70 000 places

Comme avant chaque match européen, Paulo Fonseca dirigera une dernière séance à Décines le mercredi matin, avant que la délégation ne prenne la direction de l’Andalousie. Pas de prises de marque sur le terrain adverse, qui ne sera pas le stade Benito-Villamarín. Ayant évolué pendant 18 mois au Real Betis, Abner ne retrouvera pas ses anciennes habitudes sévillanes, car ce Betis - OL se tiendra au stade de la Cartuja. Pourquoi un match en périphérie du centre-ville ? Tout simplement parce que l’antre habituelle du Betis subit actuellement des travaux depuis le début de la saison. Un coup dur pour les supporters lyonnais qui ne goûteront pas à l’ambiance particulière de Villamarin mais à celle du stade olympique et de ses 70 000 places assises.