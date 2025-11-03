Actualités
Le stade Benito-Villamarín du Real Betis
Le stade Benito-Villamarín du Real Betis (AFP)

Pourquoi Real Betis - OL ne se jouera pas au stade Benito-Villamarín

  • par David Hernandez

    • Antre du Real Betis, le stade Benito-Villamarín n’accueillera pas le choc contre l’OL, jeudi en Ligue Europa. Face aux travaux réalisés dans l’enceinte sévillane cette saison, les Verdiblancos évoluent au stade de la Cartuja.

    C’est peut-être le match le plus difficile qui attend l’OL dans cette Ligue Europa. Il n’arrive sûrement pas au meilleur des moments après les deux nuls concédés en Ligue 1. Surtout, le déplacement à Séville pour affronter le Real Betis se situe juste avant la réception du PSG, dimanche prochain (20h45) et quatre jours après une très grosse dépense d’énergie à Brest. Fort de neuf points dans ce début de campagne européenne, l’OL peut-il se permettre de faire un peu l’impasse sur ce déplacement ? Ce n’est pas vraiment dans l’ADN du club, mais il faut s’attendre à voir pas mal de rotation dans le onze rhodanien.

    Une délocalisation dans un stade de 70 000 places

    Comme avant chaque match européen, Paulo Fonseca dirigera une dernière séance à Décines le mercredi matin, avant que la délégation ne prenne la direction de l’Andalousie. Pas de prises de marque sur le terrain adverse, qui ne sera pas le stade Benito-Villamarín. Ayant évolué pendant 18 mois au Real BetisAbner ne retrouvera pas ses anciennes habitudes sévillanes, car ce Betis - OL se tiendra au stade de la Cartuja. Pourquoi un match en périphérie du centre-ville ? Tout simplement parce que l’antre habituelle du Betis subit actuellement des travaux depuis le début de la saison. Un coup dur pour les supporters lyonnais qui ne goûteront pas à l’ambiance particulière de Villamarin mais à celle du stade olympique et de ses 70 000 places assises.

    à lire également
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Tolisso dans le top 20 des joueurs les plus capés de l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le stade Benito-Villamarín du Real Betis
    Pourquoi Real Betis - OL ne se jouera pas au stade Benito-Villamarín 17:40
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Tolisso dans le top 20 des joueurs les plus capés de l’OL 16:50
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Wendie Renard (OL Lyonnes) bientôt sur la Fresque des Lyonnais 16:00
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    Brest "se devait de prendre trois points" contre l’OL 15:10
    Antony, joueur offensif du Real Betis
    Avant d’affronter l’OL, Antony porte le Real Betis en Liga 14:20
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 féminine : Fathallah et les Bleuettes éliminées en quarts 13:30
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : le coup de pompe à l’OL ? 12:40
    Eric Roy, coach de Brest
    Brest - OL (0-0) : Roy peste contre Maciel et Tolisso 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sulc (OL) face à Mboup et Chitard (Brest)
    Brest - OL (0-0) : des Lyonnais muets, une première 11:00
    Jorge Maciel en conférence de presse avant OL - Ludogorets
    Malgré 0,18xG, l’OL "aurait peut-être pu faire mieux" à Brest 10:15
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Ligue 1 : au classement, l’OL rate encore le coche 09:30
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Brest - OL (0-0) : "Un état d’esprit différent de Rennes ou Paris FC" 08:45
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    Brest - OL (0-0) : un point courageux à défaut de mieux 08:00
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Brest - OL (0-0) : Hateboer, une 400e cauchemardesque 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal après Brest - OL (0-0) : "Des regrets, mais on se contente de ce point" 02/11/25
    Hans Hateboer (OL)
    Brest - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 02/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Très vite réduit à 10, l'OL s'arrache pour glaner un point à Brest (0-0) 02/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Brest - OL : première pour Hateboer, Satriano de retour 02/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut