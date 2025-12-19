Actualités
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : Tolisso et Fonseca veulent "de nouveaux joueurs"

  • par David Hernandez

    • Malgré un dernier match à jouer ce dimanche en Coupe de France, le mercato hivernal est déjà présent dans l'actualité de l'OL. Ce vendredi, Corentin Tolisso et Paulo Fonseca ont confirmé une fois de plus que le groupe avait besoin de renfort.

    L'heure n'est pas encore à se projeter totalement sur ce sujet, mais à l'approche des fêtes de fin d'année, l'OL a aussi sa petite liste à faire pour le Père Noël. Avec les restrictions liées à la DNCG, elle ne peut pas être aussi longue que voulu, néanmoins, il y a bien une attente liée à ce mercato hivernal qui débute le 1er janvier prochain. Sur la première partie de saison, la formation lyonnaise a presque fait des miracles pour finir l'année 2025 à la 5e place de la Ligue 1 et être en tête de Ligue Europa.

    Un miracle qui ne pourra pas durer sur une saison entière sans renforts. Corentin Tolisso, parmi les joueurs les plus utilisés de ce premier semestre, l'a concédé. "Je pense que c'est important. Il va y avoir quelques apports, peut-être sur le niveau offensif, défensif aussi. On sait aujourd'hui qu'on a un groupe en termes de nombre un peu limité, parce que parfois, on peut voir sur le banc qu'il y a de très jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aider un groupe professionnel."

    "Il est possible d'améliorer l'équipe"

    Ayant ciblé le poste d'attaquant et celui de défenseur, le capitaine lyonnais suit le même discours que son entraîneur. Paulo Fonseca a rappelé ces deux priorités hivernales et à l'écouter, certains dossiers pourraient bien être en bonne voie. C'est du moins ce qu'il a laissé sous-entendre ce vendredi en conférence de presse. S'il refuse toujours de parler "de joueurs qui ne sont pas là", le Portugais espère "de bonnes nouvelles, mais je ne peux pas en parler en ce moment. On est en train de travailler dessus, car nous avons besoin de joueurs. Nous avons des objectifs, des cibles, mais elles ne sont pas ici. Nous allons voir. Je pense qu'il est possible d'améliorer l’équipe." Il le faudra parce que la cadence risque encore de s'accélérer avec le passage à la nouvelle année.

    à lire également
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps titulaire, "cinq changements" dans le onze de l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Tolisso et Fonseca veulent "de nouveaux joueurs" 15:30
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Tolisso (OL) : "Ne pas prendre ce match contre Saint-Cyr à la légère" 14:40
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps titulaire, "cinq changements" dans le onze de l’OL 13:55
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Tagliafico forfait, Tessmann et Mangala postulent 13:11
    OL Académie
    OL Académie : la réserve féminine dernière équipe sur le pont 12:47
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : Mangala de retour à l’entraînement collectif 11:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    L’OL Lyonnes reprendra l’entraînement le 4 janvier 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : le parcours de Saint-Cyr Collonges avant d'affronter l'OL 10:15
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l’OL sur une piste venue de Ligue 2 ? 09:30
    Clément Guillot, entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot (FC Saint-Cyr Collonges) : "Des joueurs finissent nos matchs et vont direct au Parc OL" 08:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca persiste et signe pour sa priorité du mercato 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l’OL lance les grandes manoeuvres avec le Real Madrid pour Endrick 07:30
    OL Lyonnes - Ligue des champions : "Tout commencera en quarts", insiste Ponsot 18/12/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Ainsley Maitland-Niles (OL) de retour contre Saint-Cyr Collonges  18/12/25
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha observe l'évolution de la Première Ligue 18/12/25
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025 18/12/25
    Les supporters lyonnais lors de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France 2024
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : 21 000 billets écoulés, la barre des 24 000 dans le viseur ? 18/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut