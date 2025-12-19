OL - Mercato : Tolisso et Fonseca veulent "de nouveaux joueurs"

Malgré un dernier match à jouer ce dimanche en Coupe de France, le mercato hivernal est déjà présent dans l'actualité de l'OL. Ce vendredi, Corentin Tolisso et Paulo Fonseca ont confirmé une fois de plus que le groupe avait besoin de renfort.

L'heure n'est pas encore à se projeter totalement sur ce sujet, mais à l'approche des fêtes de fin d'année, l'OL a aussi sa petite liste à faire pour le Père Noël. Avec les restrictions liées à la DNCG, elle ne peut pas être aussi longue que voulu, néanmoins, il y a bien une attente liée à ce mercato hivernal qui débute le 1er janvier prochain. Sur la première partie de saison, la formation lyonnaise a presque fait des miracles pour finir l'année 2025 à la 5e place de la Ligue 1 et être en tête de Ligue Europa.

Un miracle qui ne pourra pas durer sur une saison entière sans renforts. Corentin Tolisso, parmi les joueurs les plus utilisés de ce premier semestre, l'a concédé. "Je pense que c'est important. Il va y avoir quelques apports, peut-être sur le niveau offensif, défensif aussi. On sait aujourd'hui qu'on a un groupe en termes de nombre un peu limité, parce que parfois, on peut voir sur le banc qu'il y a de très jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aider un groupe professionnel."

"Il est possible d'améliorer l'équipe"

Ayant ciblé le poste d'attaquant et celui de défenseur, le capitaine lyonnais suit le même discours que son entraîneur. Paulo Fonseca a rappelé ces deux priorités hivernales et à l'écouter, certains dossiers pourraient bien être en bonne voie. C'est du moins ce qu'il a laissé sous-entendre ce vendredi en conférence de presse. S'il refuse toujours de parler "de joueurs qui ne sont pas là", le Portugais espère "de bonnes nouvelles, mais je ne peux pas en parler en ce moment. On est en train de travailler dessus, car nous avons besoin de joueurs. Nous avons des objectifs, des cibles, mais elles ne sont pas ici. Nous allons voir. Je pense qu'il est possible d'améliorer l’équipe." Il le faudra parce que la cadence risque encore de s'accélérer avec le passage à la nouvelle année.