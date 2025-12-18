Avec 111 rencontres de Première Ligue au compteur, Selma Bacha s'apparente à une joueuse expérimentée. Sur le site de la FFF, elle juge l'évolution du championnat de France.

Régulièrement, la Première Ligue est critiquée par ses observateurs. Spectacle pas toujours à la hauteur, horaires parfois difficiles pour les familles, souci de médiatisation... Si, pendant un temps, le championnat de France a pu être le meilleur d'Europe, porté notamment par l'OL Lyonnes, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Les Fenottes restent une grosse équipe à l'échelle mondiale, mais les concurrentes ne suivent pas le rythme. À l'image du PSG, incapable de le gêner outre mesure dans sa quête de titres nationaux. Il lui manque donc beaucoup de choses pour se hisser à hauteur de l'Angleterre, voire des États-Unis.

"On progresse doucement mais sûrement"

Cependant, Selma Bacha voit voir le verre à moitié plein sur le sujet qu'elle côtoie depuis 2017. "Je suis trop contente. J’ai aussi prolongé pour ça : je veux que la compétition évolue, et bien. Les clubs ouvrent leurs stades, il y a plus de supporters, ça sent le foot. Il y a encore des endroits où ça peine un peu à décoller, mais ça va venir. La VAR est arrivée pour les play-offs, ça aussi c’est un bon signe. On progresse doucement mais sûrement, a affirmé la défenseure sur le site de la Fédération. Un jour, on remplira les plus grandes enceintes régulièrement, j’en suis sûre."