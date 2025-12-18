Actualités
Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
Selma Bacha à l’entraînement avant OL – Juve (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Selma Bacha observe l'évolution de la Première Ligue

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Avec 111 rencontres de Première Ligue au compteur, Selma Bacha s'apparente à une joueuse expérimentée. Sur le site de la FFF, elle juge l'évolution du championnat de France.

    Régulièrement, la Première Ligue est critiquée par ses observateurs. Spectacle pas toujours à la hauteur, horaires parfois difficiles pour les familles, souci de médiatisation... Si, pendant un temps, le championnat de France a pu être le meilleur d'Europe, porté notamment par l'OL Lyonnes, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

    Les Fenottes restent une grosse équipe à l'échelle mondiale, mais les concurrentes ne suivent pas le rythme. À l'image du PSG, incapable de le gêner outre mesure dans sa quête de titres nationaux. Il lui manque donc beaucoup de choses pour se hisser à hauteur de l'Angleterre, voire des États-Unis.

    "On progresse doucement mais sûrement"

    Cependant, Selma Bacha voit voir le verre à moitié plein sur le sujet qu'elle côtoie depuis 2017. "Je suis trop contente. J’ai aussi prolongé pour ça : je veux que la compétition évolue, et bien. Les clubs ouvrent leurs stades, il y a plus de supporters, ça sent le foot. Il y a encore des endroits où ça peine un peu à décoller, mais ça va venir. La VAR est arrivée pour les play-offs, ça aussi c’est un bon signe. On progresse doucement mais sûrement, a affirmé la défenseure sur le site de la Fédération. Un jour, on remplira les plus grandes enceintes régulièrement, j’en suis sûre."

    à lire également
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1
    2 commentaires
    1. chignol
      chignol - jeu 18 Déc 25 à 17 h 35

      HS - Selon le site "Foot amateur", le QSG ne risquerait pas qu'un retrait de 3 points mais carrément de 9 points, trois matchs ayant été disputés par Florianne Jourde : https://footamateur.ouest-france.fr/premiere-ligue-neuf-points-en-moins-pour-le-paris-saint-germain/

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 18 Déc 25 à 17 h 56

      "Il y a encore des endroits où ça peine un peu "
      Oui au groupama par exemple, comme hier soir.

      Salut Chignol
      Ça permettrait à Fleury de prendre de l'avance et pourquoi pas se qualifier pour la LDC... Ce serait top pour ce club qui se bat avec ses petits moyens depuis longtemps.
      Et si on les laissait gagner ce week end sans que ça se voit trop 😁

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Ainsley Maitland-Niles (OL) de retour contre Saint-Cyr Collonges  17:35
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha observe l'évolution de la Première Ligue 16:50
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : l'OL dans les mêmes eaux qu'en 2024-2025 16:00
    Les supporters lyonnais lors de la qualification de l'OL en finale de la Coupe de France 2024
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : 21 000 billets écoulés, la barre des 24 000 dans le viseur ? 15:10
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    Ligue des champions : quel parcours pour l'OL Lyonnes jusqu'à la potentielle finale ? 14:20
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg ou la Juventus pour l'OL Lyonnes en quarts de finale 13:30
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL ira à Annecy en 32es de finale 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL meilleur club pour les clean-sheets en 2025 11:50
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez heureux des performances défensives 11:00
    Licence de Bernard Lhomme
    Vainqueur deux fois de la Coupe de France avec l'OL, Bernard Lhomme est décédé 10:10
    Ligue des champions : tirage au sort, futur tableau... Ce que sait l'OL Lyonnes 09:25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes presque parfait pour atteindre les quarts 08:40
    Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
    Ligue Europa : Clinton Mata en sursis avec ses cartons jaunes 08:00
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    Alexandra Collin au sifflet d’OL Lyonnes - Fleury samedi (21h) 07:30
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    L’OL Lyonnes valide son ticket pour les quarts de Ligue des champions 17/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Atletico de Madrid : Hegerberg et Dumornay de retour dans le onze 17/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe de France féminine U18 : l’OL Lyonnes recevra Montpellier 17/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut