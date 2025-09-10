Actualités
Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg (@UEFA)

Mercato : Bacha prolonge d’une saison avec l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Déjà liée jusqu’en 2029 avec son club formateur, Selma Bacha a prolongé d’une saison supplémentaire avec l’OL Lyonnes. La voilà sous contrat jusqu’en juin 2030.

    Il y a moins d’un an, en décembre dernier, elle avait choisi de s’inscrire dans la durée. Malgré les sollicitations à l’étranger, Selma Bacha avait prolongé sur le long terme avec son club formateur. Un contrat jusqu’en juin 2029 qui concrétisait la relation de confiance entre la latérale et l’OL Lyonnes. Mais aussi l’ambition de Michele Kang de construire une équipe ambitieuse après les prolongations d’Ada Hegerberg notamment. Un an plus tard, l’histoire d’amour entre Bacha et le club lyonnais connaît une nouvelle avancée.

    Neuvième saison avec l’OL Lyonnes

    Après un mercato estival animé après de nombreux départs mais aussi un rajeunissement de l’effectif, l’OL Lyonnes a officialisé la prolongation pour une année supplémentaire de Selma Bacha. A 24 ans, l’ancienne du FC Gerland est désormais liée à son club dd toujours jusqu’en juin 2030. Souhaitant suivre les pas de Wendie Renard comme légende de l’OL Lyonnes, l’internationale française met toutes les chances de son côté pour y parvenir. Même si avec vingt années au plus haut niveau, Renard semble presque intouchable. C’est en tout cas un nouveau message fort envoyé par la direction lyonnaise pour le futur.

    à lire également
    Habib Beye, coach de Rennes
    Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Mercato : Bacha prolonge d’une saison avec l’OL Lyonnes 17:05
    Habib Beye, coach de Rennes
    Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato 16:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Avant Rennes - OL, la blessure de Niakhaté rappelle les manques défensifs 15:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes connaitra ses adversaires le 19 septembre 14:20
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : un effectif moins valorisé mais plus valeureux ? 13:32
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Face à Rennes, l’OL va se lancer dans un rythme d’enfer 12:40
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : De Bruyne fan du profil de Fofana 11:50
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    Mercato : avec son été, l’OL garde une belle place dans les balances de la décennie 11:03
    d'heure en heure
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - International : Barisic tenu en échec avec les Espoirs croates 10:15
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Rennes - OL : dernière interdiction de vestiaires en Ligue 1 pour Fonseca 09:30
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    À Rennes, enfin l’heure du choix à l’OL entre Descamps et Greif ? 08:47
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Avant de retrouver l’OL, Tagliafico s’incline avec l’Argentine 08:00
    OL : Malick Fofana a fait son retour à l'entraînement 07:30
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    OL : un vestiaire cosmopolite 09/09/25
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    OL : Nicolas Tagliafico, dernier international lyonnais sur le pont 09/09/25
    Alexandra Collin au sifflet du derby ASSE - OL Lyonnes 09/09/25
    Estéban Lepaul à Rennes
    Rennes : Estéban Lepaul va retrouver l'OL 09/09/25
    Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l'OL.
    Bruno Cheyrou (ex-OL) intègre l'UEFA 09/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut