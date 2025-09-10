Mercato : Bacha prolonge d’une saison avec l’OL Lyonnes

Déjà liée jusqu’en 2029 avec son club formateur, Selma Bacha a prolongé d’une saison supplémentaire avec l’OL Lyonnes. La voilà sous contrat jusqu’en juin 2030.

Il y a moins d’un an, en décembre dernier, elle avait choisi de s’inscrire dans la durée. Malgré les sollicitations à l’étranger, Selma Bacha avait prolongé sur le long terme avec son club formateur. Un contrat jusqu’en juin 2029 qui concrétisait la relation de confiance entre la latérale et l’OL Lyonnes. Mais aussi l’ambition de Michele Kang de construire une équipe ambitieuse après les prolongations d’Ada Hegerberg notamment. Un an plus tard, l’histoire d’amour entre Bacha et le club lyonnais connaît une nouvelle avancée.

Neuvième saison avec l’OL Lyonnes

Après un mercato estival animé après de nombreux départs mais aussi un rajeunissement de l’effectif, l’OL Lyonnes a officialisé la prolongation pour une année supplémentaire de Selma Bacha. A 24 ans, l’ancienne du FC Gerland est désormais liée à son club dd toujours jusqu’en juin 2030. Souhaitant suivre les pas de Wendie Renard comme légende de l’OL Lyonnes, l’internationale française met toutes les chances de son côté pour y parvenir. Même si avec vingt années au plus haut niveau, Renard semble presque intouchable. C’est en tout cas un nouveau message fort envoyé par la direction lyonnaise pour le futur.