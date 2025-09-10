Avant de recevoir l’OL, Rennes va encore bouger sur le mercato

A quatre jours de la réception de l’OL, Rennes pourrait connaitre encore quelques départs. Les deux Turcs Dogan Alemdar et Bertug Yildirim sont proches de rentrer au pays.

A l’OL, le mercato a été animé malgré les restrictions liées à la DNCG et à l’UEFA. Ce dimanche, le club lyonnais se déplace sur la pelouse d’une formation qui a également été pro-active durant le mercato estival, notamment dans le sens des départs. En l’espace de deux mois et demi, Rennes s’est en effet séparé de 27 joueurs ! Un chiffre conséquent alors qu’Habib Beye souhaite désormais imprimer définitivement sa patte chez les Rouge et Noir. Quoi qu’il en soit, ce total pourrait bien se voir revu à la hausse dans les prochaines heures. Si le mercato a fermé en France et dans de nombreux pays européens, certains championnats font de la résistance, à commencer par le championnat turc.

La grande braderie rennaise

Cela tombe bien car le Stade Rennais pourrait y trouver son compte, en se délestant de deux éléments. Le gardien Dogan Alemdar (22 ans, 2027), doublure du Brice Samba, et l'attaquant axial Bertug Yildirim (23 ans, 2028) sont proches de revenir au pays. D’après Ouest-France et L’Equipe, le club breton est en discussions avancées avec Göztepe, actuel troisième de la Süper Lig, pour les transferts des deux joueurs turcs, dont le montant global pourrait être de l'ordre de 5M€. Sans vraiment prendre de risques, il y a de fortes chances que les deux Turcs ne soient pas sur la feuille de match dimanche soir pour Rennes - OL. Pas plus que le milieu finlandais Glen Kamara (29 ans, 2028) et le défenseur néerlandais Hans Hateboer (31 ans, 2027), également sur le départ.