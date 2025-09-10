Touché au genou avec le Sénégal, Moussa Niakhaté a fait son retour à Décines en début de semaine. Si la blessure ne semble pas trop grave, le cas du défenseur rappelle à quel point l’OL est sur un fil dans ce secteur.

Il a fêté la victoire du Sénégal contre la République démocratique du Congo avec certains de ses coéquipiers de l’OL. Le tout au téléphone, mais pas depuis Dakar. En effet, Moussa Niakhaté avait déjà quitté l’Afrique depuis quelques heures déjà avant ce match de qualification pour le Mondial 2026. La faute à une blessure au genou qui l’a empêché de continuer le rassemblement des Lions de la Teranga. Revenu à Décines depuis le début de la semaine, le vice-capitaine lyonnais est en soins, même si la gravité paraît moins importante que prévu. Toutefois, la question de sa participation au déplacement à Rennes est clairement dans la balance et va certainement pousser Paulo Fonseca à revoir son arrière-garde. Ce pépin physique met malheureusement en lumière certains manquements observés dans cet effectif lyonnais à cause des différentes restrictions de l’été.

Kluivert lancé dans le grand bain en Bretagne ?

Si l’OL doit faire sans Moussa Niakhaté à Rennes, son entraîneur ne pourra compter que sur deux défenseurs centraux avec Ruben Kluivert et Clinton Mata. Et encore, ce dernier, même s’il se sent à l’aise à ce poste, s’y retrouve avant tout après avoir assuré le dépannage la saison passée. Les solutions ne sont pas légion dans la défense centrale de l’OL. Téo Barisic a certes, comme Mata, la capacité à pouvoir évoluer aussi bien à droite que dans l’axe de la défense. Mais entre un jeune joueur et Kluivert, qui découvre la Ligue 1, Fonseca n’a pas de réelle assurance à ce poste. L’OL est sur un fil alors que dernièrement, Ibrahim Halilou, défenseur camerounais arrivé en provenance de Molenbeek, avait effectué un entraînement avec le groupe professionnel.