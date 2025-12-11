Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
Moussa Niakhaté lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté

  • par Gwendal Chabas

    • Comptant parmi les meilleurs Lyonnais cette saison, Moussa Niakhaté est aujourd'hui indispensable à l'équipe. Paulo Fonseca est dithyrambique à son sujet.

    Deux matchs pour en profiter. Après les deux rencontres de la semaine, face à Go Ahead Eagles ce jeudi, puis au Havre dimanche, l'OL ne pourra plus compter sur Moussa Niakhaté pendant quelques semaines. Malheureusement, serait-on tenté d'écrire, car le défenseur est actuellement l'un des éléments les plus fiables de l'effectif. D'ailleurs, il est le footballeur rhodanien le plus utilisé avec 1 723 minutes (19 titularisations sur les 20 matchs de l'équipe).

    La gestion de son départ à la CAN, pour laquelle il devrait être convoqué, sera un vrai sujet. Surtout avec le rendez-vous à Monaco qui se profile le 3 janvier 2026. Paulo Fonseca devra trouver la bonne formule, ce qui n'est jamais évident sans un de ses hommes de base.

    "Il est très participatif, communicatif"

    Interrogé sur la place qu'occupe le Sénégalais dans le collectif, l'entraîneur portugais n'a pas cherché à minimiser son importance. "Moussa est l’un des leaders de notre groupe avec Coco (Tolisso), Nico (Tagliafico) et Clinton (Mata). C’est dans sa personnalité. C’est un joueur avec beaucoup d’ambition. Il est très participatif, communicatif, et il n’a pas peur de parler à ses coéquipiers. Il est aussi direct. C’est vraiment un garçon qui a du leadership, et il est important pour moi et pour le groupe."

    Au point de porter le brassard face au Real Betis (2-0), lorsque l'entraîneur lyonnais avait largement fait tourner. Et, il n'est pas impossible que cela se reproduise de nouveau.

    à lire également
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté 14:20
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages" 13:30
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait" 12:40
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL 11:50
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre 10:15
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ? 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    L'OL au révélateur de la DNCG ce jeudi 07:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes bat Manchester United et valide presque le top 4 10/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11 10/12/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe 10/12/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 10/12/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc 10/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Tactique, Maitland-Niles... Paulo Fonseca s'exprime avant OL - Go Ahead Eagles 10/12/25
    Des supporters devant le Parc OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : la billetterie lancée, le club organise une initiative solidaire 10/12/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : Paulo Fonseca à nouveau très prudent 10/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut