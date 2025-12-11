OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté

Comptant parmi les meilleurs Lyonnais cette saison, Moussa Niakhaté est aujourd'hui indispensable à l'équipe. Paulo Fonseca est dithyrambique à son sujet.

Deux matchs pour en profiter. Après les deux rencontres de la semaine, face à Go Ahead Eagles ce jeudi, puis au Havre dimanche, l'OL ne pourra plus compter sur Moussa Niakhaté pendant quelques semaines. Malheureusement, serait-on tenté d'écrire, car le défenseur est actuellement l'un des éléments les plus fiables de l'effectif. D'ailleurs, il est le footballeur rhodanien le plus utilisé avec 1 723 minutes (19 titularisations sur les 20 matchs de l'équipe).

La gestion de son départ à la CAN, pour laquelle il devrait être convoqué, sera un vrai sujet. Surtout avec le rendez-vous à Monaco qui se profile le 3 janvier 2026. Paulo Fonseca devra trouver la bonne formule, ce qui n'est jamais évident sans un de ses hommes de base.

"Il est très participatif, communicatif"

Interrogé sur la place qu'occupe le Sénégalais dans le collectif, l'entraîneur portugais n'a pas cherché à minimiser son importance. "Moussa est l’un des leaders de notre groupe avec Coco (Tolisso), Nico (Tagliafico) et Clinton (Mata). C’est dans sa personnalité. C’est un joueur avec beaucoup d’ambition. Il est très participatif, communicatif, et il n’a pas peur de parler à ses coéquipiers. Il est aussi direct. C’est vraiment un garçon qui a du leadership, et il est important pour moi et pour le groupe."

Au point de porter le brassard face au Real Betis (2-0), lorsque l'entraîneur lyonnais avait largement fait tourner. Et, il n'est pas impossible que cela se reproduise de nouveau.