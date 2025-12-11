Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages"

  • par David Hernandez

    • Gardien titulaire ce jeudi soir contre Go Ahead Eagles, Rémy Descamps ne veut pas prendre cette rencontre à la légère. L’OL veut assurer sa place dans le top 8 pour s’éviter deux matchs supplémentaires.

    Avec douze points en cinq matchs, l’OL vit une campagne européenne plutôt parfaite. La défaite contre le Real Betis avec une équipe plus que remaniée avait été indirectement lâchée par le club. Toutefois, à côté de ça, le parcours avec quatre victoires permet aux Lyonnais de pointer à la première place de cette Ligue Europa. Cependant, à trois journées de la fin, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont encore loin d’avoir validé leur place dans le top 8.

    Il n’y a que deux points séparant l’OL de Genk, neuvième et premier barragiste. Tout reste à faire pour les qualifications, même si les barrages sont déjà acquis, ou presque. Mais ce n’est pas l’objectif. "On veut être dans les huit premiers pour éviter le barrage. On n’a pas un groupe très fourni et on a des blessés, a concédé Rémy DescampsDonc si on peut éviter les barrages, c’est très bien. Ce sont des matchs qui nous permettent de prendre de la confiance. Nous, ce qu’on veut, c’est être performants et gagner tous les matchs."

    Les deux premières places offrent un avantage

    Une victoire ce jeudi soir (21h) contre Go Ahead Eagles ne validera pas une place dans le top 8. Mais à deux journées de la fin, l’OL aura certainement fait un grand pas avec le déplacement à Berne le 22 janvier puis la réception du PAOK une semaine plus tard. Avec la possibilité de rêver à mieux. Cette saison, la première et la deuxième place de la phase de ligue offrent un vrai avantage avec la possibilité de recevoir à chaque match retour des phases finales. Un avantage non négligeable pour espérer faire un beau parcours.

