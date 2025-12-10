Actualités
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d’OL – Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11

  • par Gwendal Chabas
  • 37 Commentaires

    • Jonatan Giráldez n'a pas beaucoup retouché à l'équipe de l'OL Lyonnes qui a battu Dijon samedi (0-3). Face à Manchester United, on note tout de même la présence de Wendie Renard sur le banc.

    Objectif, recoller au FC Barcelone, qui est bien parti pour gagner contre Benfica ce mercredi. À 21 heures, l'OL Lyonnes défie le Manchester United de Melvine Malard pour le compte de la 5e journée de la phase de classement de la Ligue des champions. Une affiche capitale dans la course au top 4. Jonatan Giráldez a donc privilégié la continuité avec son 11 de départ.

    On note seulement deux changements par rapport à l'équipe qui a battu Dijon samedi en Première Ligue (0-3). En attaque, Jule Brand prend la place de Vicki Becho, probablement sur l'aile droite. Ada Hegerberg et Tabitha Chawinga sont reconduites. Au milieu, on note le retour dans l'équipe de Lindsey Heaps, et donc la présence de Lily Yohannes sur le banc.

    La défense ne change pas

    Une liste de remplaçantes qui a d'ailleurs fière allure, avec Wendie Renard, Korbin Schrader, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani. De quoi pousser pour inverser la tendance si besoin. Car l'une des informations à retenir, c'est que la défense ne bouge pas. Christiane Endler est toujours protégée par Tarciane, Alice Sombath, Ingrid Engen et Selma Bacha.

    Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Engen, Bacha - Heaps, Egurrola, Dumornay - Brand, Hegerberg, Chawinga

    Manchester United - OL : un jour spécial pour Melvine Malard
    37 commentaires
    1. Avatar
      dami43 - mer 10 Déc 25 à 20 h 25

      très heureux pour Alice qui va devoir surveiller de près le couloir droit parfois déserté par Tarciane.
      Au milieu, un peu déçu de l'absence de korbin dont l'activité me paraissait comme un gage de sécurité à l'extérieur.
      Surpris enfin par le choix de Jule bien que Diani ne soit pas transcendante ces derniers temps.

      Signaler
    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 20 h 32

      Mes souhaits sont concrétisés, manque juste Wendie.
      Probablement une bonne raison, enfin j'espère ...
      J'aurais aimé Alice à droite, à la place de Tartiane qui semble indéboulonnable.
      Mais là aussi, il y a des raisons qui échappent probablement au domaine purement sportif....

      ALLES LES FENOTTES ! 💖💙

      Signaler
    3. dede74
      dede74 - mer 10 Déc 25 à 20 h 48

      Pourquoi ce pavé n'est-il pas en tête de liste Gwendal ? pour nous faire chercher ? coquin !!

      ALLEZ LES FENOTTES ! (Dédé, tu as perdu le Z sur ton clavier ?) 🤣

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - mer 10 Déc 25 à 20 h 52

        C'est vrai, j'ai cherché et un moment surpris de ne pas trouver la compo facilement.
        Article relégué au troisième dessous, une pointe de mépris ?

        Signaler
        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 20 h 59

          Je ne crois pas janot, mais Gwendal a debuté son article à 0h 59, Pour le compléter à 20h16 !...
          C'est ce qui doit provoquer le décalage ...

    4. janot06
      janot06 - mer 10 Déc 25 à 21 h 03

      Et il vient d'ouvrir un nouvel article pour annoncer la compo... Aïe aïe aïe, doublon pour les coms...

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 21 h 05

        Oui, c'est le bazar !!!😡

        Signaler
        1. Gwendal Chabas - mer 10 Déc 25 à 21 h 08

          Bonsoir messieurs.

          Désolé pour ce contretemps, une simple mauvaise manipulation qui a perturbé la publication de l'article.
          Bon match à tous !

    5. Avatar
      leroilyon - mer 10 Déc 25 à 21 h 03

      Il est pas mal ce petit stade, dommage que c'est vide.
      Il nous faudrait le meme genre pour nos fenottes, ça serait bien, elle merite un jolie stade rien qu'à elles..

      Signaler
    6. janot06
      janot06 - mer 10 Déc 25 à 21 h 05

      Pas grand monde au stade ! Suis à la fois surpris et déçu.

      Signaler
    7. OL-91
      OL-91 - mer 10 Déc 25 à 21 h 10

      Je suis déçu, je pensais pouvoir rapidement critiquer Tarciane. 😁

      Signaler
    8. chignol
      chignol - mer 10 Déc 25 à 21 h 12

      Yes !

      Signaler
    9. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 21 h 13

      Chacha ! 🤩
      Passe dé il me semble de Damaris ....

      Signaler
      1. seb.66
        seb.66 - mer 10 Déc 25 à 21 h 15

        Plutôt Engen je pense.

        Signaler
    10. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 10 Déc 25 à 21 h 13

      Quelqu'un a un lien svp ? J'ai des gros problèmes de réception à la télé dû au mauvais temps, quelques chaînes passent mais pas l'équipe TV.
      Merci

      Signaler
      1. chignol
        chignol - mer 10 Déc 25 à 21 h 13

        https://www.lequipe.fr/tv/
        Il faut être enregistré sur le site.

        Signaler
      2. janot06
        janot06 - mer 10 Déc 25 à 21 h 17

        Pas de bol pour une fois que c'est en clair... Tu n'as pas la fibre ?

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 10 Déc 25 à 21 h 22

          Non pas la fibre encore, on a eu de la pub récemment mais d'ici qu'ils viennent...
          Eh oui c'est ça le plus agaçant, pour une fois que c'est en clair 😤

    11. OL-91
      OL-91 - mer 10 Déc 25 à 21 h 13

      Je suis déçu car je pensais qu'avec la domination, Tabitha ne pourrait pas faire jouer son talent. 😁

      Signaler
    12. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 21 h 14

      Pour l'instant on se balade ...

      Signaler
    13. seb.66
      seb.66 - mer 10 Déc 25 à 21 h 16

      De belles actions, de belles relances de Damaris...

      Signaler
    14. janot06
      janot06 - mer 10 Déc 25 à 21 h 16

      Très bon début de match.

      Signaler
    15. Avatar
      JackP - mer 10 Déc 25 à 21 h 19

      Excellent début ! On a des occasions de but et on a déjà marqué.

      Signaler
    16. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 21 h 20

      Damaris plaque tournante de l'équipe.
      TRÈS HEUREUX ! 😍

      Signaler
    17. Avatar
      undeuxtrois - mer 10 Déc 25 à 21 h 20

      Il faudrait vite faire le break, Manchester Utd est complètement acculé. Elles sont sorties 2x, elles se sont prises deux contres de l'espace...

      Signaler
    18. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 10 Déc 25 à 21 h 23

      Merci à vous pour les liens

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - mer 10 Déc 25 à 21 h 26

        ..ou
        https://tinyurl.com/27ctapwg

        La 21 sans s'enregistrer ! 😊

        Signaler
    19. chignol
      chignol - mer 10 Déc 25 à 21 h 23

      Magnifique, le contrôle orienté de Chacha.

      Signaler
    20. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 21 h 26

      Ça va beaucoup trop vite pour les mancuniennes !
      Alors, petit bobo , ça aide pour souffler ......

      Signaler
      1. chignol
        chignol - mer 10 Déc 25 à 21 h 27

        Incroyable la facilité avec laquelle elle se font trouer sur leur côté gauche. Du gruyère.

        Signaler
    21. OL-91
      OL-91 - mer 10 Déc 25 à 21 h 27

      Elles vont très vite mais pas pour marquer...

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - mer 10 Déc 25 à 21 h 31

        😀

        Tu es un éternel insatisfait. Nous sommes à la 30e minute, on mène déjà 1-0.

        Signaler
        1. chignol
          chignol - mer 10 Déc 25 à 21 h 33

          Chez tous les supporters il y a au moins un Schtroumpf grognon. 😊

    22. OL-91
      OL-91 - mer 10 Déc 25 à 21 h 29

      Ça aurait pu être un jaune...

      Signaler
      1. chignol
        chignol - mer 10 Déc 25 à 21 h 30

        J'allais le dire.

        Signaler
    23. Avatar
      JackP - mer 10 Déc 25 à 21 h 29

      On joue par les ailes et ça marche super bien. Il faut en mettre encore un et Man U sera ko.

      Signaler
    24. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 10 Déc 25 à 21 h 33

      Oui, il est temps de sortir les biscottes !
      C'est fait.

      Signaler

    réseaux sociaux
    derniers commentaires
