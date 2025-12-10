Jonatan Giráldez n'a pas beaucoup retouché à l'équipe de l'OL Lyonnes qui a battu Dijon samedi (0-3). Face à Manchester United, on note tout de même la présence de Wendie Renard sur le banc.
Objectif, recoller au FC Barcelone, qui est bien parti pour gagner contre Benfica ce mercredi. À 21 heures, l'OL Lyonnes défie le Manchester United de Melvine Malard pour le compte de la 5e journée de la phase de classement de la Ligue des champions. Une affiche capitale dans la course au top 4. Jonatan Giráldez a donc privilégié la continuité avec son 11 de départ.
On note seulement deux changements par rapport à l'équipe qui a battu Dijon samedi en Première Ligue (0-3). En attaque, Jule Brand prend la place de Vicki Becho, probablement sur l'aile droite. Ada Hegerberg et Tabitha Chawinga sont reconduites. Au milieu, on note le retour dans l'équipe de Lindsey Heaps, et donc la présence de Lily Yohannes sur le banc.
La défense ne change pas
Une liste de remplaçantes qui a d'ailleurs fière allure, avec Wendie Renard, Korbin Schrader, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani. De quoi pousser pour inverser la tendance si besoin. Car l'une des informations à retenir, c'est que la défense ne bouge pas. Christiane Endler est toujours protégée par Tarciane, Alice Sombath, Ingrid Engen et Selma Bacha.
Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Engen, Bacha - Heaps, Egurrola, Dumornay - Brand, Hegerberg, Chawinga
très heureux pour Alice qui va devoir surveiller de près le couloir droit parfois déserté par Tarciane.
Au milieu, un peu déçu de l'absence de korbin dont l'activité me paraissait comme un gage de sécurité à l'extérieur.
Surpris enfin par le choix de Jule bien que Diani ne soit pas transcendante ces derniers temps.
Mes souhaits sont concrétisés, manque juste Wendie.
Probablement une bonne raison, enfin j'espère ...
J'aurais aimé Alice à droite, à la place de Tartiane qui semble indéboulonnable.
Mais là aussi, il y a des raisons qui échappent probablement au domaine purement sportif....
ALLES LES FENOTTES ! 💖💙
Pourquoi ce pavé n'est-il pas en tête de liste Gwendal ? pour nous faire chercher ? coquin !!
ALLEZ LES FENOTTES ! (Dédé, tu as perdu le Z sur ton clavier ?) 🤣
C'est vrai, j'ai cherché et un moment surpris de ne pas trouver la compo facilement.
Article relégué au troisième dessous, une pointe de mépris ?
Je ne crois pas janot, mais Gwendal a debuté son article à 0h 59, Pour le compléter à 20h16 !...
C'est ce qui doit provoquer le décalage ...
Et il vient d'ouvrir un nouvel article pour annoncer la compo... Aïe aïe aïe, doublon pour les coms...
Oui, c'est le bazar !!!😡
Bonsoir messieurs.
Désolé pour ce contretemps, une simple mauvaise manipulation qui a perturbé la publication de l'article.
Bon match à tous !
Il est pas mal ce petit stade, dommage que c'est vide.
Il nous faudrait le meme genre pour nos fenottes, ça serait bien, elle merite un jolie stade rien qu'à elles..
Pas grand monde au stade ! Suis à la fois surpris et déçu.
Je suis déçu, je pensais pouvoir rapidement critiquer Tarciane. 😁
Yes !
Chacha ! 🤩
Passe dé il me semble de Damaris ....
Plutôt Engen je pense.
Quelqu'un a un lien svp ? J'ai des gros problèmes de réception à la télé dû au mauvais temps, quelques chaînes passent mais pas l'équipe TV.
Merci
https://www.lequipe.fr/tv/
Il faut être enregistré sur le site.
Pas de bol pour une fois que c'est en clair... Tu n'as pas la fibre ?
Non pas la fibre encore, on a eu de la pub récemment mais d'ici qu'ils viennent...
Eh oui c'est ça le plus agaçant, pour une fois que c'est en clair 😤
Je suis déçu car je pensais qu'avec la domination, Tabitha ne pourrait pas faire jouer son talent. 😁
Pour l'instant on se balade ...
De belles actions, de belles relances de Damaris...
Très bon début de match.
Excellent début ! On a des occasions de but et on a déjà marqué.
Damaris plaque tournante de l'équipe.
TRÈS HEUREUX ! 😍
Il faudrait vite faire le break, Manchester Utd est complètement acculé. Elles sont sorties 2x, elles se sont prises deux contres de l'espace...
Merci à vous pour les liens
..ou
https://tinyurl.com/27ctapwg
La 21 sans s'enregistrer ! 😊
Magnifique, le contrôle orienté de Chacha.
Ça va beaucoup trop vite pour les mancuniennes !
Alors, petit bobo , ça aide pour souffler ......
Incroyable la facilité avec laquelle elle se font trouer sur leur côté gauche. Du gruyère.
Elles vont très vite mais pas pour marquer...
😀
Tu es un éternel insatisfait. Nous sommes à la 30e minute, on mène déjà 1-0.
Chez tous les supporters il y a au moins un Schtroumpf grognon. 😊
Ça aurait pu être un jaune...
J'allais le dire.
On joue par les ailes et ça marche super bien. Il faut en mettre encore un et Man U sera ko.
Oui, il est temps de sortir les biscottes !
C'est fait.