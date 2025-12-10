Jonatan Giráldez n'a pas beaucoup retouché à l'équipe de l'OL Lyonnes qui a battu Dijon samedi (0-3). Face à Manchester United, on note tout de même la présence de Wendie Renard sur le banc.

Objectif, recoller au FC Barcelone, qui est bien parti pour gagner contre Benfica ce mercredi. À 21 heures, l'OL Lyonnes défie le Manchester United de Melvine Malard pour le compte de la 5e journée de la phase de classement de la Ligue des champions. Une affiche capitale dans la course au top 4. Jonatan Giráldez a donc privilégié la continuité avec son 11 de départ.

On note seulement deux changements par rapport à l'équipe qui a battu Dijon samedi en Première Ligue (0-3). En attaque, Jule Brand prend la place de Vicki Becho, probablement sur l'aile droite. Ada Hegerberg et Tabitha Chawinga sont reconduites. Au milieu, on note le retour dans l'équipe de Lindsey Heaps, et donc la présence de Lily Yohannes sur le banc.

La défense ne change pas

Une liste de remplaçantes qui a d'ailleurs fière allure, avec Wendie Renard, Korbin Schrader, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani. De quoi pousser pour inverser la tendance si besoin. Car l'une des informations à retenir, c'est que la défense ne bouge pas. Christiane Endler est toujours protégée par Tarciane, Alice Sombath, Ingrid Engen et Selma Bacha.

Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Sombath, Engen, Bacha - Heaps, Egurrola, Dumornay - Brand, Hegerberg, Chawinga