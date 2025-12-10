Michele Kang et Michael Gerlinger, les dirigeants de l’OL lors du renouvellement avec la société ThrillStage (@DR)

La gestion des concerts et des spectacles au Parc OL reviendra pour encore au moins douze ans à la société ThrillStage d'Alexandre Aulas. L'Olympique lyonnais a annoncé la longue prolongation de ce partenariat mardi.

Les deux entreprises collaborent depuis un an et demi maintenant, et cela va s'étirer pendant encore une grosse dizaine d'années. Mardi, l'OL a officialisé la prolongation de son association avec la société ThrillStage, dirigée par Alexandre Aulas. Après un premier accord signé en 2024 et qui portait jusqu'en 2027, les deux entités sont à présent liées jusqu'au 31 août 2037.

Grande figure de l'évènementiel lyonnais, le fils de Jean-Michel Aulas exploite également la LDLC Arena et la Fiducial Astéria à Décines. En vertu de cette coopération, le club rhodanien et ThrillStage sont désormais partenaires exclusifs dans le développement et la gestion des concerts et des spectacles organisés au Parc OL.

Rôle élargi pour Alexandre Aulas et sa société

Alexandre Aulas et ses équipes obtiennent en plus un rôle élargi, puisqu'ils auront un œil sur l'organisation et la supervision de la billetterie. Les deux structures voient donc leurs interactions renforcées, notamment pour ce qui est de l'articulation du calendrier entre le football et les autres manifestations culturelles. Le communiqué ajoute qu'elles vont "accentuer leur collaboration commerciale."

Linkin Park et Iron Maiden en 2026

Depuis son inauguration en 2016, l'enceinte de Décines a reçu 16 artistes pour 25 concerts, dont Taylor Swift, Rihanna, Coldplay, les Rolling Stones, Muse et Mylène Farmer. Mais, c'est bien Indochine qui détient par ailleurs le record d'affluence avec 72 561 spectateurs sur une seule date.

En 2026, le stade fêtera ses dix ans, avec une programmation pas encore entièrement dévoilée. Nous savons néanmoins déjà que Linkin Park et Iron Maiden viendront se produire dans l'antre de l'Olympique lyonnais les 16 et 28 juin.