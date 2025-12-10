La gestion des concerts et des spectacles au Parc OL reviendra pour encore au moins douze ans à la société ThrillStage d'Alexandre Aulas. L'Olympique lyonnais a annoncé la longue prolongation de ce partenariat mardi.
Les deux entreprises collaborent depuis un an et demi maintenant, et cela va s'étirer pendant encore une grosse dizaine d'années. Mardi, l'OL a officialisé la prolongation de son association avec la société ThrillStage, dirigée par Alexandre Aulas. Après un premier accord signé en 2024 et qui portait jusqu'en 2027, les deux entités sont à présent liées jusqu'au 31 août 2037.
Grande figure de l'évènementiel lyonnais, le fils de Jean-Michel Aulas exploite également la LDLC Arena et la Fiducial Astéria à Décines. En vertu de cette coopération, le club rhodanien et ThrillStage sont désormais partenaires exclusifs dans le développement et la gestion des concerts et des spectacles organisés au Parc OL.
Rôle élargi pour Alexandre Aulas et sa société
Alexandre Aulas et ses équipes obtiennent en plus un rôle élargi, puisqu'ils auront un œil sur l'organisation et la supervision de la billetterie. Les deux structures voient donc leurs interactions renforcées, notamment pour ce qui est de l'articulation du calendrier entre le football et les autres manifestations culturelles. Le communiqué ajoute qu'elles vont "accentuer leur collaboration commerciale."
Linkin Park et Iron Maiden en 2026
Depuis son inauguration en 2016, l'enceinte de Décines a reçu 16 artistes pour 25 concerts, dont Taylor Swift, Rihanna, Coldplay, les Rolling Stones, Muse et Mylène Farmer. Mais, c'est bien Indochine qui détient par ailleurs le record d'affluence avec 72 561 spectateurs sur une seule date.
En 2026, le stade fêtera ses dix ans, avec une programmation pas encore entièrement dévoilée. Nous savons néanmoins déjà que Linkin Park et Iron Maiden viendront se produire dans l'antre de l'Olympique lyonnais les 16 et 28 juin.
Pourquoi pas admettons. Par contre faut que ce soit rentable. Parce qu'en 2023/2024 on avait générer 43M avec les évènements, mais en 2024/2025 seulement 19M. Certes les JO sont passés par là, mais ça explique pas tout (communiqué du 28 juillet : il y'avait eu 7 concerts en 2023/2024, contre 2 seulement confirmé en 2025/2026 du coup)
Vu la conjoncture actuelle pas sur que les gens aient envie de mettre autant d'argent pour des places de concert, faudrait que les artistes pratique des prix plus raisonnable, comme Indochine le fait.
On parle des footballeurs avec leurs salaires indécents mais certains artistes ne sont pas en reste non plus, les cachets sont délirants 😱
Iron Maiden prix des places :
74, 60 € le moins cher (catégorie 3)
84, 50 € (catégorie 2)
90 € pelouse
128,50 € (catégorie 1)
154.90 € le plus cher
Salut je suis d'accord mais le stade est archi comble pour ce genre de concert donc ils ne vont pas se priver pour faire ce genre de tarifs
Et puis pour un fan c'est jamais trop cher.
Par contre je comprend mieux pourquoi papy Aulas insiste tant pour qu'un métro aille jusqu'au stade ..
Bien sur ce genre de gros concerts ça fait souvent le plein.
Après chacun son truc, moi perso si je vais voir Iron Maiden ce sera dans un endroit plus petit, comme un Zénith par exemple. J'ai horreur des stades et des gros festivals, la démarche culturelle à très peu de sens, que ce soit le lien avec les artistes, le public ou l'organisation, tout est vide, ça reste uniquement que de l'utra-consommation, j'ai même envie de dire de l'industrie-spectacle.
Pareil j'ai jamais fait de concert dans un stade, apres j'ai rarement fait des concerts non plus aussi..
Mais quand tu peux remplir un stade en principe c'est pour des grosses stars internationales et tres commerciales.
Ce qui ne m'intéresse absolument pas.
Mais les goûts et les couleurs ne se juge pas..