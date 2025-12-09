OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc

Pour la première fois depuis plus de 9 mois en Ligue 1, Paulo Fonseca et Jorge Maciel seront réunis sur le banc. L'adjoint était suspendu le week-end passé.

Abonné de la commission de discipline cette saison, l'OL y sera encore mercredi pour Ainsley Maitland-Niles. Voilà quinze jours, nous y retrouvions deux dirigeants (en visio), Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel. Pour leurs propos après le revers face au PSG (2-3), les deux hommes ont écopé de respectivement deux et un match de suspension. La punition a démarré pour eux après la victoire contre Nantes (3-0). Dans le même temps, Paulo Fonseca retrouvait le banc de touche après neuf mois dans les tribunes lors du déplacement à Lorient (1-0).

Une première depuis le 2 mars

Face aux Merlus, le technicien portugais devait donc faire sans son principal adjoint. Celui qui incarnait ses idées du bord du terrain durant sa sanction. Un chassé-croisé qui prend fin assez vite. Pour la première fois en Ligue 1 depuis le 2 mars 2025, le duo Fonseca - Maciel sera ensemble au plus près des joueurs.

Un petit évènement, même si c'était déjà le cas pour les affiches de Ligue Europa. Cela aidera-t-il l'Olympique lyonnais à repartir de l'avant après sa récente défaite ? La question peut se poser, car les problèmes rencontrés par l'équipe paraissent en réalité plus profonds que cela. Rendez-vous à domicile contre Le Havre dimanche (15 heures), sans Maitland-Niles, mais avec un binôme recomposé sur le banc.