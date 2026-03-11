Après le Celta, l’OL ne rentrera que vendredi après-midi à Lyon

Avec une nouvelle semaine à deux matchs, l’OL va enchaîner deux déplacements à Vigo puis au Havre. Après le huitième de finale aller, les Lyonnais ne rentreront pas à Lyon dès le coup de sifflet final.

Les organismes sont éreintés et pourtant, il va encore falloir faire le dos cette semaine. Ayant concédé qu’ils étaient à bout de force, les joueurs de l’OL n’ont pas d’autres choix que d’enchaîner. La direction aurait bien aimé que le match contre Le Havre soit reporté à une date ultérieure, mais elle n’a pas réussi à trouver écho à sa demande. Il faudra donc enchaîner deux déplacements de suite, à Vigo ce jeudi (21h) puis en Normandie dimanche (17h15). Le temps de repos entre ces deux rendez-vous ne sera des plus importants, d’autant plus que l’OL ne rentrera pas tout de suite de son périple espagnol.

Une séance d'entraînement matinale à Vigo vendredi

En effet, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais, un départ en avion dès le coup de sifflet final n’était pas possible, ce qui a repoussé un retour à Lyon à vendredi. Mais là encore, les coéquipiers de Corentin Tolisso ne prendront pas le premier vol de la journée. L’OL fera un peu de rab en Galice avec un entraînement dans la matinée en Espagne. Ce n’est que l’après-midi qu’ils mettront les voiles sur la capitale des Gaules avant une nouvelle séance samedi.