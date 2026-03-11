Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
Corentin Tolisso lors d’OL – Paris FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Paris FC (1-1) : il y avait bien main sur le penalty en fin de match

  • par David Hernandez

    • Mené au score, l’OL a dû attendre le temps additionnel dimanche dernier pour égaliser sur penalty contre le Paris FC. La décision arbitrale avait été contestée, mais validée finalement par la Direction technique de l’arbitrage.

    Un moindre mal. Dimanche dernier, contre le Paris FC, les joueurs de l’OL n’ont pas caché que le point pris contre le club parisien n’était pas l’objectif initial mais que, vu le scénario, ils se contenteraient. En arrachant le nul dans les derniers instants de la partie, les Lyonnais ont limité la casse pour rester à hauteur de l’OM au classement. Néanmoins, le penalty transformé par Corentin Tolisso à la 94e minute n’a pas été du goût de tout le monde, notamment au Paris FC. La main d’Aliment Gory suite à une succession de passements de jambes d’Adil Hamdani a poussé Monsieur Wattellier à aller checker la VAR pour accorder ce penalty.

    La position de Tolisso vérifiée en plus de la main

    Pour beaucoup d’observateurs, la décision avait été plutôt clémente de la part de l’arbitre central. Une position que n’a pas pris la Direction technique de l’arbitrage. Comme chaque week-end, la DTA est revenue sur certaines actions litigieuses en Ligue 1. Eric Wattellier a fait le bon choix en accordant le penalty à l’OL. "Le défenseur parisien n°7 place son bras sur la trajectoire du ballon, dans une position qui augmente la surface couverte par son corps. Le contact avec le ballon est avéré et constitue une infraction à la Loi 12." Néanmoins, plus que la main, la VAR a porté une attention particulière sur la position de Corentin Tolisso, hors jeu au départ de l’action, mais qui "ne prend pas une part active au jeu au sens de la Loi 11."

    
    

