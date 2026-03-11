Actualités
Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes) (Photo by Pauline Figuet/Getty Images) (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : play-offs et première place validés

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Vainqueur du Havre mardi soir (0-3), OL Lyonnes a validé sa première place de saison régulière. Les Lyonnaises recevront en demi-finales des playoffs et en finale si qualification.

    Dans un monde normal, OL Lyonnes aurait déjà acquis un deuxième titre sous sa nouvelle appellation. Seulement, en France, on aime bien ne pas faire comme tout le monde et le club lyonnais devra passer par des playoffs pour tenter de soulever un nouveau trophée de championnes de France. Pourtant, mardi soir, en prenant le meilleur sur Le Havre, les Fenottes ont verrouillé la première place du classement de Première Ligue. À cinq journées de la fin de la saison régulière, OL Lyonnes ne pourra plus être rattrapé tout en haut.

     « Recevoir en demie et en finale, une bonne chose »

    Après la rencontre, Jonatan Giraldez a rappelé que cette première place était « avant tout anecdotique » dans le contexte du championnat de France. Néanmoins, le coach espagnol se félicitait de « pouvoir recevoir au Parc OL pour les demi-finales et la finale si on se qualifie donc c’est une bonne chose. » Face à ce format des playoffs, le club tente de faire bonne figure, mais à Décines, tout le monde a bien son idée sur la question. Et elle n’est pas vraiment positive.

    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Celta - OL : "Lyonnais, on est là et bien là !", le chant qui veut résonner à Balaídos
    4 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mer 11 Mar 26 à 8 h 48

      Re Tabitha ! 👍👏
      https://www.instagram.com/reel/DVtuFmBCHXr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - mer 11 Mar 26 à 8 h 53

      Les Play-Offs, c'est pas ce qu'on préfère 🙃mais qualif quand même ! 👍
      https://www.instagram.com/p/DVt39AGCM4c/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 11 Mar 26 à 9 h 05

      Les plays-offs le chef-d'œuvre de JMA 👏

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 11 Mar 26 à 9 h 58

      Je viens de regarder la redif. Les centres et les corners de Svava c'est un vrai bonheur à chaque fois, tout est tellement précis.
      Svava et Sombath les deux révélations de cette saison.

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut