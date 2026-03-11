OL Lyonnes : play-offs et première place validés

Vainqueur du Havre mardi soir (0-3), OL Lyonnes a validé sa première place de saison régulière. Les Lyonnaises recevront en demi-finales des playoffs et en finale si qualification.

Dans un monde normal, OL Lyonnes aurait déjà acquis un deuxième titre sous sa nouvelle appellation. Seulement, en France, on aime bien ne pas faire comme tout le monde et le club lyonnais devra passer par des playoffs pour tenter de soulever un nouveau trophée de championnes de France. Pourtant, mardi soir, en prenant le meilleur sur Le Havre, les Fenottes ont verrouillé la première place du classement de Première Ligue. À cinq journées de la fin de la saison régulière, OL Lyonnes ne pourra plus être rattrapé tout en haut.

« Recevoir en demie et en finale, une bonne chose »

Après la rencontre, Jonatan Giraldez a rappelé que cette première place était « avant tout anecdotique » dans le contexte du championnat de France. Néanmoins, le coach espagnol se félicitait de « pouvoir recevoir au Parc OL pour les demi-finales et la finale si on se qualifie donc c’est une bonne chose. » Face à ce format des playoffs, le club tente de faire bonne figure, mais à Décines, tout le monde a bien son idée sur la question. Et elle n’est pas vraiment positive.