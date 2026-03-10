Actualités
Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l’OL (@OL)

Rémi Himbert passe pro avec l'OL

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Révélation de ce début d'année 2026, Rémi Himbert a été verrouillé par l'OL. Le jeune attaquant a signé son premier contrat pro jusqu'en juin 2028.

    La réputation de club formateur n'est pas prête de se détacher de l'OL. Les résultats de l'Académie ont beau avoir connu des coups de moins bien ces dernières saisons, le centre de formation lyonnais continue de sortir des joueurs pour l'équipe première. Khalis Merah a crevé l'écran l'été dernier et a passé le flambeau à un autre élément ces dernières semaines. Révélation de ce début d'année 2026, Rémi Himbert a signé ce mardi son premier contrat professionnel avec l'OL. L'attaquant est désormais lié jusqu'en 2028 avec le club qu'il a rejoint en post-formation en 2023.

    Une ascension express en deux mois

    Cette signature vient boucler des dernières semaines avec une ascension express pour le natif de Saint-Alvod. Parti de plus loin dans la hiérarchie des jeunes joueurs offensifs prometteurs à l'Académie, Himbert a grillé la politesse à Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, partis en prêt. Après des débuts en pros contre Brest début janvier, il a connu une première titularisation contre le PAOK. Match dans lequel il s'est mis en évidence avec un premier but. Décisif ces dernières semaines avec notamment ce but au Vélodrome contre l'OM, Rémi Himbert a marqué de précieux points aux yeux de Paulo Fonseca. Le voilà désormais avec le statut de joueur professionnel, lui qui a fêté ses 18 ans il y a dix jours.

    1. Avatar
      olgoneforever - mar 10 Mar 26 à 18 h 13

      Rémi Imbert ,et contre tout, bonne chance pour ta carrière et encore bravo pour tes deux buts en pros!

    2. Juni38
      Juni38 - mar 10 Mar 26 à 18 h 20

      rappelons que l'ultra précoce Cherki avait signé son contrat pro avant même ses 16 ans , au tout début de la brève ère Juni-Silvinho .

    3. j.f.ol
      j.f.ol - mar 10 Mar 26 à 18 h 31

      Il ne casse pas des barres en terme de style a voir mais il n'est pas trop mal ce p'tit joueur
      Une bonne surprise sortie du centre cette saison

      1. Juni38
        Juni38 - mar 10 Mar 26 à 18 h 35

        Et une troisième pépite arrive : Hamdani.

