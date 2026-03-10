Actualités
Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
Selma Bacha lors de Juventus – OL Lyonnes (@UEFA)

OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce jeudi, OL Lyonnes reçoit Le Havre pour la 17e journée de Première Ligue. Dans ce match avancé, Jonatan Giraldez a titularisé Bacha et Benyahia, touchées avant la trêve.

    La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Engen, Sombath, Bacha - Shrader, Benyahia, Dumornay - Brand, Chawinga, Becho

    Plus d'informations à venir...

    à lire également
    Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
    Rémi Himbert passe pro avec l'OL
    2 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - mar 10 Mar 26 à 18 h 24

      Avec ces onze Fenottes, on a toujours l'impression d'être bien armés

      Signaler
    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 10 Mar 26 à 18 h 27

      Merci David pour la compo.
      Mais pour le match ,on ne va pas attendre " Ce jeudi " ! 😜
      On patiente pour avoir Youtube en live sans passer par FFF TV.......
      Toujours pas de Wendie ?...🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze 18:13
    Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
    Rémi Himbert passe pro avec l'OL 17:35
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Celta 17:15
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL : Tolisso prend la défense d'Endrick 16:30
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Première Ligue : OL Lyonnes - Le Havre disponible gratuitement ce mardi 15:45
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : pourquoi le report du Havre - OL n’a pas eu lieu 15:00
    Rémy Riou au duel avec Mothiba lors de Strasbourg - OL
    Rémy Riou raconte son retour à l'OL sous l'ère John Textor 14:15
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta - OL
    Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL 12:45
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Mercato : Tessmann avait eu une touche anglaise cet hiver 12:00
    Michele Kang récompensée par le CIO
    OL Lyonnes : Michele Kang honorée par le CIO pour ses engagements sociétaux 11:18
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession 10:15
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain 09:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL  08:00
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi" 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif 09/03/26
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé 09/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut