OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze

Ce jeudi, OL Lyonnes reçoit Le Havre pour la 17e journée de Première Ligue. Dans ce match avancé, Jonatan Giraldez a titularisé Bacha et Benyahia, touchées avant la trêve.
La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Lawrence, Engen, Sombath, Bacha - Shrader, Benyahia, Dumornay - Brand, Chawinga, Becho
Plus d'informations à venir...
Avec ces onze Fenottes, on a toujours l'impression d'être bien armés
Merci David pour la compo.
Mais pour le match ,on ne va pas attendre " Ce jeudi " ! 😜
On patiente pour avoir Youtube en live sans passer par FFF TV.......
Toujours pas de Wendie ?...🤔