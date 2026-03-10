Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Moreira retrouve les terrains à Décines

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Absent depuis un mois suite à une rechute, Afonso Moreira est espéré pour un retour avant la trêve. L’ailier portugais refoule en tout cas les terrains de l’OL, même de façon individualisée.

    Dans le climat pesant autour de l’OL concernant les blessures, le club a choisi de donner un peu de baume au cœur aux supporters ces dernières heures. Après le retour à l’entraînement collectif de Malick Fofana lundi, Paulo Fonseca a vu Afonso Moreira se remettre en jambes. L’entraîneur portugais espère d’ailleurs pouvoir compter sur quelques retours d’ici à la trêve internationale et l’ailier fait partie de ces candidats. Toutefois, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Moreira a d’ailleurs payé de son physique pour le savoir ces dernières semaines.

    Un retour étape par étape

    Blessé à Nantes le 7 février dernier, l’ancien du Sporting Portugal se sentait d’attaque pour revenir contre Strasbourg il y a trois semaines. Résultat des comptes ? Une rechute et une absence qui s’est prolongée. En reprenant le chemin des terrains du GOLTC de façon individualisée, Afonso Moreira va y aller crescendo, dans le but de retrouver le groupe lyonnais sur la prochaine quinzaine et ainsi de ne pas répéter les erreurs d’un passé proche.

    à lire également
    Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta - OL
    Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL
    3 commentaires
    1. Avatar
      Monark - mar 10 Mar 26 à 13 h 31

      🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 10 Mar 26 à 13 h 34

      Objectif Monaco le 22 mars , ce serait bien .

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - mar 10 Mar 26 à 13 h 53

      Après Malick Fofana revoilà Afonso.
      Bonnes nouvelles ces retours !
      J'espère que la porte de l'infirmerie va vite s'ouvrir pour Pavel aussi !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines 13:30
    Erik Lambrechts, arbitre belge de Celta - OL
    Ligue Europa : un arbitrage belge pour Celta - OL 12:45
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - Mercato : Tessmann avait eu une touche anglaise cet hiver 12:00
    Michele Kang récompensée par le CIO
    OL Lyonnes : Michele Kang honorée par le CIO pour ses engagements sociétaux 11:18
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : Celta - OL, le grand écart de la possession 10:15
    Celta - OL : Pablo Durán seul joueur galicien incertain 09:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées 08:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : Tolisso a inscrit le 500e but lyonnais au Parc OL  08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Benyahia (OL Lyonnes) : "Le football est un plaisir chez moi" 07:30
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana de retour à l’entraînement collectif 09/03/26
    L'OL éjecté du podium... Endrick sifflé et un effectif essoufflé 09/03/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : après ses deux tentatives réussies, Corentin Tolisso va adapter ses penalties 09/03/26
    Première Ligue : OL Lyonnes peut valider la 1re place face au Havre 09/03/26
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Mercato : l'OL prolonge Rémy Descamps jusqu'en 2029 09/03/26
    Ligue Europa - OL : le Celta pas imprenable à domicile, mais... 09/03/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe nationale U18 : un OL Lyonnes facile à Clermont et qualifié pour les demies 09/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang pourrait être récompensée par le CIO 09/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre l'OM
    OL, Paris FC, Endrick, Celta, Le Havre... Votre avis nous intéresse 09/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut