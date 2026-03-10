OL : Moreira retrouve les terrains à Décines

Absent depuis un mois suite à une rechute, Afonso Moreira est espéré pour un retour avant la trêve. L’ailier portugais refoule en tout cas les terrains de l’OL, même de façon individualisée.

Dans le climat pesant autour de l’OL concernant les blessures, le club a choisi de donner un peu de baume au cœur aux supporters ces dernières heures. Après le retour à l’entraînement collectif de Malick Fofana lundi, Paulo Fonseca a vu Afonso Moreira se remettre en jambes. L’entraîneur portugais espère d’ailleurs pouvoir compter sur quelques retours d’ici à la trêve internationale et l’ailier fait partie de ces candidats. Toutefois, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Moreira a d’ailleurs payé de son physique pour le savoir ces dernières semaines.

Un retour étape par étape

Blessé à Nantes le 7 février dernier, l’ancien du Sporting Portugal se sentait d’attaque pour revenir contre Strasbourg il y a trois semaines. Résultat des comptes ? Une rechute et une absence qui s’est prolongée. En reprenant le chemin des terrains du GOLTC de façon individualisée, Afonso Moreira va y aller crescendo, dans le but de retrouver le groupe lyonnais sur la prochaine quinzaine et ainsi de ne pas répéter les erreurs d’un passé proche.