Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
OL Lyonnes - Le Havre : Renard de retour, certaines internationales préservées

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce mardi (19h), OL Lyonnes fait son retour à la compétition. Contre Le Havre, Jonatan Giraldez peut compter sur Wendie Renard, tandis que Lindsey Heaps, Lily Yohannes, Tarciane et Endler vont souffler.

    Ne pas penser à la finale de la Coupe LFFP avant l’heure. Ce mardi, OL Lyonnes fait son retour à la compétition après une trêve de deux semaines. Les Lyonnaises reçoivent Le Havre en match avancé de la 17e journée. Un retour à la compétition, deux jours avant un départ pour Abidjan et la quête d’un premier trophée cette saison. Avant de se projeter sur le déplacement en Côte d’Ivoire et le PSG, OL Lyonnes peut valider définitivement sa première place en Première Ligue et donc être certain de recevoir en demi-finale puis lors d’une potentielle finale des play-offs.

    Pour ce faire, Jonatan Giraldez peut compter sur certains retours dans son effectif. À commencer par celui de Wendie Renard, absente depuis le déplacement au Parc des Princes le 1er février dernier. La capitaine a été retenue dans le groupe rhodanien, au même titre que Selma Bacha et Inès Benyahia, remises de leur blessure contractée avant la trêve.

    Nouvelle titularisation pour Belhadj

    Avec seulement un entraînement au complet lundi matin, Giraldez va gérer les temps de jeu ce mardi soir contre Le Havre. En ce sens, l’entraîneur espagnol a choisi de ne pas retenir les joueuses ayant connu de longs voyages ces deux dernières semaines. Lindsey Heaps et Lily Yohannes (États-Unis) ainsi que Tarciane (Brésil) vont souffler, tandis que la jeune maman Christiane Endler n’est pas dans le groupe non plus. Féérine Belhadj va ainsi connaitre une nouvelle titularisation car Teagan Micah n’a toujours pas retrouvé 100% de ses capacités.

    Le groupe d'OL Lyonnes  : Belhadj, Lambert (g), Bacha, Engen, Lawrence, Renard, Sombath, Svava, Benyahia, Egurolla, Dumornay, Shrader, Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto

    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - mar 10 Mar 26 à 9 h 08

      Bonjour à toutes et tous,

      Si, avec un tel groupe, on arrive pas à composer une équipe performante, il ne faut plus l'appeler "OLLYONNES" !
      Malgré tout le respect, que l'on vous doit, tremblez havraises, les Lyonnes sont affamées 😊

      Signaler

