Carnet rose : Endler (OL Lyonnes) est devenue maman

Retenue avec le Chili pour la trêve internationale, Christiane Endler n’a pas joué le premier amical contre le Paraguay. Pour cause, la gardienne d’OL Lyonnes a eu la bonne surprise de voir sa compagne accoucher mercredi.

Mercredi, le Chili a gagné contre le Paraguay, mais Christiane Endler n’y a pas été pour grand chose. Et pour cause, la gardienne d’OL Lyonnes ne gardait pas le but chilien et n’était même pas sur la feuille de match. Elle était d’ailleurs bien loin de se soucier du match amical de sa sélection puisqu’elle était au chevet de son épouse Sofía Orozco. Rien de grave car il s’agit avant tout d’une très bonne nouvelle. La famille OL Lyonnes s’est agrandie ces dernières heures avec l’arrivée d’une petite fille du nom de Mia dans la famille Endler.

"Elle a les mêmes yeux que Tiane"

Le beau-père de la gardienne a annoncé cette naissance aux médias chiliens. "Elle a parlé à Luis Mena (le sélectionneur) et il lui a permis de prendre l'avion, elle est arrivée trois heures avant l'accouchement. C'était merveilleux, il lui a donné le temps d'arriver. Tout s'est parfaitement déroulé. C'est ma quatrième petite-fille". Confirmant que la nouvelle-née était en parfaite santé, la petite Mia aurait ainsi "les mêmes petits yeux bridés. J'espère qu'elle aura la même taille et qu'elle sera encore meilleure au football". Le contrat est déjà prêt à OL Lyonnes.