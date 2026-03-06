OL : Maitland-Niles absent quinze jours

Touché aux adducteurs contre Lens jeudi soir, Ainsley Maitland-Niles va manquer les cinq prochains matchs de l’OL. Paulo Fonseca a annoncé une absence de quinze jours pour l’Anglais.
Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à l'OL. En plus de résultats en dedans sportivement, la formation lyonnaise se frotte à une cascade de blessures qui n'en finit plus. Ce vendredi, Paulo Fonseca a fait la liste au cas par cas pour éliminer tout flou sur certains dossiers, mais un nouveau s'est ajouté depuis jeudi soir. Sorti à la 69e minute de jeu contre le RC Lens, Ainsley Maitland-Niles ne va pas reporter le maillot de l'OL tout de suite. Touché aux adducteurs, l'international anglais sera "absent pour quinze jours", selon les estimations de Paulo Fonseca.
Quinze jours plus la trêve internationale ?
Un énième coup dur pour la formation lyonnaise, même si Maitland-Niles était loin d'être souverain depuis quelques matchs. Néanmoins, cette blessure aux adducteurs va lui faire manquer la réception du Paris FC, la double confrontation contre le Celta de Vigo ainsi que le déplacement au Havre. Reste à savoir s'il sera remis pour la venue de l'AS Monaco le 22 mars prochain ou si l'OL ne prendra aucun risque avec deux semaines de trêve internationale derrière. Vu les antécédents lyonnais, on parierait sur la deuxième option.
David, est ce que je peux avoir le nom du journaliste lors de la conférence de presse de P. Fonseca , il était au 1er rang, sur votre droite, pull bordeaux, marron ?😉 .
Je reconnais sa voix mais je ne le connais pas, c'est un journaliste de l'équipe ? (P. Fonseca lui a dit que la note de 2 pour Endrick était sévère) d'où ma déduction .
il n'a pas trop été question du match contre le paris fc, mais toutes ces questions sur les blessés, ses 5 changements pas toujours effectué, il a beaucoup insisté, j'ai bien aimé .
Beaucoup de personnes se posaient pleins de questions sur ces blessures, maintenant nous sommes renseigné, pas rassuré du tout, mais on sait à quoi s'en tenir .
On est mal, très mal 😰
Hello,
donc en communication de Paulo Fonseca en collaboration exceptionnel avec les médecins du club, ça veut dire qu'il reviendra entre mi avril et mi mai...
je me réconforte en me disant que le fait qu'ils ne reviennent pas trop vite veut dire que le travail du staff médical est très poussé et que le feu vert est donné quand le joueur a récupéré à 100%.
L'objectif est d'éviter au maximum les risques de rechute, ou de blessure de compensation.
Malheureusement, ce réconfort est de courte durée, tant on a vu Mangala, Sulc et Kluivert par exemple se reblesser aussitôt qu'ils ont rejoué.
Je constate que ces blessures sont attribuées aux joueurs étrangers qui pour certains foulent pour la 1ére fois le sol de la L1. On sait enfin quelques uns que la nutrition est essentielle pour les athlètes , alors de quoi est fait leur nutrition en dehors du club , sont ils sérieux sur les apports , nutriments , la variété proteïque que le foot réclame.On peut s'imaginer qu'ils reçoivent les conseils des nutritionnistes du club , mais qu'en est il du suivi réel au dehors par les joueurs.....