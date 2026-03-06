OL : Maitland-Niles absent quinze jours

Touché aux adducteurs contre Lens jeudi soir, Ainsley Maitland-Niles va manquer les cinq prochains matchs de l’OL. Paulo Fonseca a annoncé une absence de quinze jours pour l’Anglais.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent à l'OL. En plus de résultats en dedans sportivement, la formation lyonnaise se frotte à une cascade de blessures qui n'en finit plus. Ce vendredi, Paulo Fonseca a fait la liste au cas par cas pour éliminer tout flou sur certains dossiers, mais un nouveau s'est ajouté depuis jeudi soir. Sorti à la 69e minute de jeu contre le RC Lens, Ainsley Maitland-Niles ne va pas reporter le maillot de l'OL tout de suite. Touché aux adducteurs, l'international anglais sera "absent pour quinze jours", selon les estimations de Paulo Fonseca.

Quinze jours plus la trêve internationale ?

Un énième coup dur pour la formation lyonnaise, même si Maitland-Niles était loin d'être souverain depuis quelques matchs. Néanmoins, cette blessure aux adducteurs va lui faire manquer la réception du Paris FC, la double confrontation contre le Celta de Vigo ainsi que le déplacement au Havre. Reste à savoir s'il sera remis pour la venue de l'AS Monaco le 22 mars prochain ou si l'OL ne prendra aucun risque avec deux semaines de trêve internationale derrière. Vu les antécédents lyonnais, on parierait sur la deuxième option.