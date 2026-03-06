Sage après OL - Lens : "J'ai fini le match rincé"

Pour ses retrouvailles avec l'OL et ses supporters, Pierre Sage a vécu une soirée renversante. L'entraîneur du RC Lens se montrait satisfait de la qualification (2-2, 4 tab 5), même s'il aurait aimé le vivre plus sereinement.

Le retour allait déjà av chargé en émotions et il a fallu qu'un brin de stress supplémentaire vienne s'ajouter jeudi soir. Treize mois après son licenciement, Pierre Sage retrouvait l'OL en quart de finale de la Coupe de France. Ce retour était forcément scruté, mais c'est avant tout sur le terrain que le spectacle a eu lieu. En menant 2-0 à la pause, Lens ne s'imaginait sûrement pas devoir passer par une séance de tirs au but pour valider sa qualification (2-2, 4 tab 5) pour le dernier carré. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé après la réaction d'orgueil des Lyonnais dans le second acte. "Je sors rincé, très fatigué, j'ai l'impression d'avoir joué le match, a ironisé Pierre Sage. Je vous avoue que, d'un point de vue émotionnel, sur la fin, c'était très long."

"À 2-0, on est toujours entre deux eaux"

S'il a finalement réussi à jouer un mauvais tour à son ancien club, le natif de Lons-le-Saunier ne s'attendait pas à un tel scénario. Il a souligné "l'exploit de Corentin Tolisso sur un ballon que personne n'espérait" et "le brio" de Rémi Himbert pour égaliser. Tout est bien qui finit bien finalement pour le RC Lens, qui a quand même vu son break d'avance fondre comme neige au soleil. Pas vraiment une surprise pour l'ancien coach lyonnais. "C’est toujours pareil, quand on mène 2-0 à la mi-temps, on est entre deux eaux, à savoir continuer à jouer les coups à fond ou resserrer nos lignes et faire rentrer un milieu supplémentaire." Les Sang et Or sont restés dans un entre-deux qui a failli leur être fatal.