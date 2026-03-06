Sage après OL - Lens : "J'ai fini le match rincé"

Pour ses retrouvailles avec l'OL et ses supporters, Pierre Sage a vécu une soirée renversante. L'entraîneur du RC Lens se montrait satisfait de la qualification (2-2, 4 tab 5), même s'il aurait aimé le vivre plus sereinement.
Le retour allait déjà av chargé en émotions et il a fallu qu'un brin de stress supplémentaire vienne s'ajouter jeudi soir. Treize mois après son licenciement, Pierre Sage retrouvait l'OL en quart de finale de la Coupe de France. Ce retour était forcément scruté, mais c'est avant tout sur le terrain que le spectacle a eu lieu. En menant 2-0 à la pause, Lens ne s'imaginait sûrement pas devoir passer par une séance de tirs au but pour valider sa qualification (2-2, 4 tab 5) pour le dernier carré. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé après la réaction d'orgueil des Lyonnais dans le second acte. "Je sors rincé, très fatigué, j'ai l'impression d'avoir joué le match, a ironisé Pierre Sage. Je vous avoue que, d'un point de vue émotionnel, sur la fin, c'était très long."
"À 2-0, on est toujours entre deux eaux"
S'il a finalement réussi à jouer un mauvais tour à son ancien club, le natif de Lons-le-Saunier ne s'attendait pas à un tel scénario. Il a souligné "l'exploit de Corentin Tolisso sur un ballon que personne n'espérait" et "le brio" de Rémi Himbert pour égaliser. Tout est bien qui finit bien finalement pour le RC Lens, qui a quand même vu son break d'avance fondre comme neige au soleil. Pas vraiment une surprise pour l'ancien coach lyonnais. "C’est toujours pareil, quand on mène 2-0 à la mi-temps, on est entre deux eaux, à savoir continuer à jouer les coups à fond ou resserrer nos lignes et faire rentrer un milieu supplémentaire." Les Sang et Or sont restés dans un entre-deux qui a failli leur être fatal.
Et en même temps, Sage a fait + d'efforts que Endrick... Endrick les seuls moments où il faisait un truc c'était pour engueuler ses coéquipiers... Vraiment vraiment pas fan du joueur
Il a l'air en effet de se croire un peu au dessus de tout le monde, pas très fan non plus.
Après il reste un joueur dangereux, il pertube les défenses, et puis lui au moins il tente sa chance sur des tirs.
Je n'ai pas beaucoup aimé son attitude hier , il a trop joué pour ses stats , fonseca devra encore lui parler et lui expliquer des choses ...
J'aime bien ce gamin mais il y a trop de buzz autour de lui , ça ne l'aide pas à garder la tête froide .
Franchement on va s'attirer les foudres de quelques uns ici, mais Endrick sur les matchs importants, c'est presque notre moins bon attaquant.
Il est surement plus surveillé que les autres donc ça joue en sa défaveur mais quand même.
Et puis en dehors de son jeu, c'est encore plus son attitude que je lui reproche. Je ne pense pas qu'elle soit positive pour l'équipe. Je n'ai jamais vu Sulc faire des gestes d'agacement après une action, pour Endrick c'est systématique.
A l'heure actuelle je trouve qu'un Moreira, un Himbert, voir même un Fofana aurait beaucoup plus d'impact que lui.
C'est quand même une belle performance d'avoir fait ainsi souffrir les lensois en fin de match , ils ont eu très peur et ce n'était pas donné à n'importe qui de revenir ainsi à 0-2 .
Rémi Himbert a apporté un vent de fraicheur incroyable ; bravo à lui de saisir ainsi sa chance en ce moment , en l'absence de nos attaquants blessés .
L'ukrainien a aussi tiré son épingle du jeu , il n'est pas très mobile mais il a pesé sur la défense lensoise et il a même réussi à marquer !
Oui il est bien ce ptit Himbert, lui il faudra pas le lâcher, c'est un futur très bon.
Contrairement à certains jeunes sortis du centre, il ne semble pas avoir une certaine spécificité qui fait de lui un "crack", comme Barcola par sa vitesse et ses dribbles, Cherki par sa qualité technique, etc...
Il a plus un profil à la Sulc je trouve, un mec "normal" mais qui a une attitude exemplaire ! Il se donne à fond, et tout ce qu'il fait ou presque, il le réalise parfaitement !
Je pense par exemple qu'Himbert avec la plupart des autres coachs de l'OL n'aurait pas forcément eu sa chance. Mais qu'il correspond exactement à ce qu'apprécie Fonseca.
D'ailleurs il faut retrouver un 4-3-3 et le mettre titulaire dans le couloir gauche dès le prochain match !
j'étais étonné que Fonseca le retienne et valide les prets de AGR et Molebe , maintenant je comprends pourquoi ...
Il est précieux ce jeune , une des révélations de la saison.
Bravo Pierre, superbe équipe de Lens que tu as monté. Enormément de pressing en 1ère mi-temps, solide en seconde. Très bonne gestion du momentum. Tous les joueurrs sont hyper impliqués et se donnent à fond.
J'espère pour Sage que son équipe gagne quelque chose cette année, ce serait tellement mérité
Vraiment une super équipe , la meilleure de ligue 1 , pour moi il n'y a pas photo .
Et avec le meilleur coach .
C'est encore plus fou quand on sait qu'il vient juste d'arriver au club, et que le budget de l'équipe est plus que limité par rapport aux autres équipes qui visent le podium !
Pour moi c'est un peu l'OL de cette saison mais en encore mieux et encore moins cher !
En plus ils ont quand même quelques absents, Said qui se blesse à l'échauffement, plus tous les autres, et ils arrivent à maintenir un haut niveau. C'est impressionnant.
L'impression que si tu accordes toute ta confiance à Sage, même avec des peintres il peut te gagner des titres.
Je regrette qu'ils se soient bêtement sabordés face à Monaco ( qu'ils dominaient de la tête et des épaules en menant 2-0 la encore ) , car je pense ils pouvaient jouer le titre cette saison !
On peut leur donner un coup de main en allant gagner au parc ....
Comme le dit Sage c'est jamais facile de mener 2-0, on est pris entre soit gérer ce score tranquillement en évitant de prendre un but à la con soit essayer de marquer le troisième pour se mettre à l'abri. Hier ils ont plutôt pris la deuxième option, on a vu des lensois continuez sans cesse d'attaquer tout en continuant à défendre.
à la pause , Thauvin disait qu'il fallait qu'ils marquent le troisième pour être à l'abri .
Mais l'OL les en a empêché par une belle réaction d'orgueil .
Ce but de l'ukrainien leur a fait un peu mal, ils étaient sur la dynamique de marquer ce troisième but. Si ils le marque à mon avis on se prend une grosse branlée, ça se termine avec un 0-5
on aura une revanche pour la dernière journée du championnat , et on aura sans doute une autre équipe offensivement .