Pierre Sage lors de Lens - OL
Pierre Sage lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

"Je suis Lyonnais, entraîneur lensois" : Sage retrouve l'OL en Coupe de France 

  • par David Hernandez

    • Passé par l'OL et auteur d'une formidable remontada en championnat en 2024, Pierre Sage est désormais l'entraîneur du RC Lens. Il retrouvera son club de cœur ce jeudi.

    Éjecté du banc de l'OL en janvier 2025, l'entraîneur de Lens, Pierre Sage, revient jeudi pour la première fois à Lyon, en quarts de finale de Coupe de France. Sans être revanchard, il vivra forcément un moment singulier. Derrière le décor d'un quart de finale de Coupe de France alléchant entre les actuels troisième (OL) et deuxième (Lens) de Ligue 1, ce jeudi soir dans le Rhône (21h10), se niche un autre symbole. Un peu plus d'un an après avoir été écarté par John Textor, l'ex-président de l'OL, Pierre Sage revient sur ses terres. Celles où les émotions seront toujours vives. "Je suis Lyonnais, entraîneur lensois, c'est assez clair pour tout le monde et je ne m'en cache pas", insiste le technicien de 46 ans.

    "Il a sauvé le club"

    Éducateur chez les jeunes, directeur du centre de formation de l'OL, Sage a grandi au stade de Gerland. Il a tout connu dans ce club, jusqu'à sa nomination sur le banc de l'équipe première en novembre 2023. Alors que Lyon est relégable, il redresse la barre jusqu'à amener l'équipe à la sixième place de Ligue 1 et en finale de Coupe de France, perdue face au PSG. « Il a fait une remontada historique », rappelle David Friio, ancien directeur sportif de l'OL.

    Le milieu de terrain lyonnais Corentin Tolisso abonde : Pierre Sage a "sauvé le club, il ne faut pas se le cacher". Son retour à Lyon "sera assez fort émotionnellement", pense-t-il. Quand bien même John Textor l'a écarté début 2025 au profit de Paulo Fonseca, "il n'y a pas du tout d'animosité" aujourd'hui assure Pierre Sage. Selon David Friio, au début "il a dû avoir ce sentiment de revanche quand il a repris Lens. Mais être revanchard, c'est avoir des choses à prouver. Lui, il les a prouvées".

    "Son départ de l'OL n'est pas un échec"

    Pierre Sage confirme qu'il a compris "la décision (de son éviction, NDLR) parce que, lorsqu'on n'a déjà pas le costume de l'emploi au départ et que les résultats ne sont pas très positifs, c'est normal qu'on fasse apparaître certaines difficultés. J'ai toujours dit que j'étais moins déçu de perdre mon poste que de quitter l'OL." Dans un coin de sa tête, le quadragénaire conserve le doux rêve d'entraîner à nouveau son club de toujours, où "il a une vraie cote de popularité", souligne David Friio. "Il va être un peu bouleversé jeudi. Les gens savent pourquoi il a été sorti mais aussi ce qu'il a fait pour ce club. Ils sont reconnaissants et l'accueil sera incroyable", prédit-il.

    L'ex-directeur sportif de l'OL parle même d'un "destin qui était celui de Pierre Sage à ce moment-là". Remis en selle dans l'Artois, il "a lancé sa carrière de façon exceptionnelle et n'a jamais connu l'échec pour l'instant. Même son départ de Lyon n'en est pas un. Dans le football ce n'est pas compliqué. Il faut prouver, confirmer et ensuite durer. Là, il est en train de confirmer et de façon exceptionnelle".

