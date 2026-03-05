Pierre Sage (Lens) espère avoir "plus d’arguments" que l’OL

Avant le choc de ces quarts de finale de Coupe de France face à l'OL ce jeudi (21h10), Pierre Sage a abordé les points clés de la rencontre.

Il n’avait pas prévu de revenir si tôt. Ce jeudi, Pierre Sage retrouvera Décines pour le compte des quarts de finale de Coupe de France (21h10). Une mission qui ne s’annonce pas de tout repos, notamment au regard de la dynamique de son équipe, le RC Lens, sans victoire depuis deux rencontres. Toutefois, le coach lensois espère compter sur la fraîcheur de ses hommes : "On a joué vendredi (contre Strasbourg) donc les joueurs ont eu six jours pour récupérer et se préparer. Cela joue sur le fait qu’on va pouvoir l’aborder avec beaucoup de ressources", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Battus à Bollaert lors de la 1ere journée de championnat en août dernier (0-1), les Lensois arriveront revanchard au Parc OL. Le tacticien de 46 ans a mis en avant les progrès de son équipe depuis le match aller : "Nous avons évolué en tant qu’équipe, dans notre jeu collectif, dans l’intensité de nos matchs et dans la manière de gérer les différents moments de ceux-ci. J’espère qu’on aura plus d’arguments à présenter pour obtenir un meilleur résultat car il n’y aura pas de seconde chance en Coupe", a-t-il poursuivi.

"Endrick va être de plus en dur à maitriser"

Pierre Sage devrait aligner son traditionnel 3-4-2-1 au Parc OL. Un dispositif qui permet à son équipe d’être forte dans l’axe du terrain. Une zone notamment occupée par Endrick, passeur décisif à deux reprises à Marseille :"Il leur apporte une solution dans la profondeur au profit des absents. Son recrutement était opportun sur ce point là. Contre Marseille il s’est inscrit dans le jeu collectif au détriment de faire des différences individuelles. Il va être de plus en dur à maitriser s’il continue comme ça", a mis en garde le coach lensois. Toujours privé de Samson Baidoo dans le secteur défensif, il devra également composé sans Allan Saint-Maximin, forfait. Un casse tête dont le natif de Lons-le-Saunier espère trouver la solution afin de rejoindre, pour la deuxième fois de sa carrière, le dernier carré de la Coupe de France.