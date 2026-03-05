Ayant récolté un jaune qui a fait parler dans les entrailles du Vélodrome, Tyler Morton se retrouve désormais sous la menace dès ce jeudi soir contre Lens (21h10). Avec quatre avertissements, l'Anglais sera suspendu au prochain carton.

Par les temps qui courent, l'OL n'a pas vraiment besoin de ça. Déjà confrontée à une cascade de blessures, la formation lyonnaise a vu Clinton Mata récolter un cinquième jaune dimanche à Marseille. Cela entraîne donc une suspension d'un match que l'Angolais purgera contre Le Havre, le 15 mars prochain. Dans les journées qui arrivent, Tyler Morton pourrait bien imiter le défenseur. Suspendu une première fois après son rouge à Rennes en septembre dernier, l'Anglais avait dû faire l'impasse sur le déplacement à Auxerre en novembre, son sursis ayant sauté après un avertissement contre le PSG.

Sous la menace dès ce jeudi soir

Le milieu de l'OL va-t-il manquer un troisième match pour suspension ? Il a en tout cas une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis dimanche dernier et le match contre l'OM. Ayant pris un jaune stupide de la part de Jérôme Brisard pour un coup-franc pas joué assez rapidement, Tyler Morton en est désormais à quatre jaunes. Il avait été averti contre Nantes et Le Havre en Ligue 1 ainsi que Lille en Coupe de France. Dès ce jeudi soir contre Lens, le dépositaire du jeu lyonnais se retrouve donc sous la menace...