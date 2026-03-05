Actualités
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Après son jaune lors d'OM - OL, Morton est désormais sous la menace

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ayant récolté un jaune qui a fait parler dans les entrailles du Vélodrome, Tyler Morton se retrouve désormais sous la menace dès ce jeudi soir contre Lens (21h10). Avec quatre avertissements, l'Anglais sera suspendu au prochain carton.

    Par les temps qui courent, l'OL n'a pas vraiment besoin de ça. Déjà confrontée à une cascade de blessures, la formation lyonnaise a vu Clinton Mata récolter un cinquième jaune dimanche à Marseille. Cela entraîne donc une suspension d'un match que l'Angolais purgera contre Le Havre, le 15 mars prochain. Dans les journées qui arrivent, Tyler Morton pourrait bien imiter le défenseur. Suspendu une première fois après son rouge à Rennes en septembre dernier, l'Anglais avait dû faire l'impasse sur le déplacement à Auxerre en novembre, son sursis ayant sauté après un avertissement contre le PSG.

    Sous la menace dès ce jeudi soir

    Le milieu de l'OL va-t-il manquer un troisième match pour suspension ? Il a en tout cas une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis dimanche dernier et le match contre l'OM. Ayant pris un jaune stupide de la part de Jérôme Brisard pour un coup-franc pas joué assez rapidement, Tyler Morton en est désormais à quatre jaunes. Il avait été averti contre Nantes et Le Havre en Ligue 1 ainsi que Lille en Coupe de France. Dès ce jeudi soir contre Lens, le dépositaire du jeu lyonnais se retrouve donc sous la menace...

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Coupe de France : l’OL et Lens connaitront leur potentiel adversaire avant le match
    3 commentaires
    1. Avatar
      Sherman28 - jeu 5 Mar 26 à 15 h 14

      Il ne manquerait plus que ça...

      Signaler
    2. Gerard
      Gerard - jeu 5 Mar 26 à 15 h 36

      Brisard, sorti de nulle part !

      Signaler
    3. OL-91
      OL-91 - jeu 5 Mar 26 à 15 h 41

      Pas de panique ! Ce soir, nous aurons Bastien ! Et ses coups bas, tiens !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    Après son jaune lors d'OM - OL, Morton est désormais sous la menace 15:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Coupe de France : l’OL et Lens connaitront leur potentiel adversaire avant le match 14:10
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Pierre Sage (Lens) espère avoir "plus d’arguments" que l’OL 13:20
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL affrontera Rennes en quarts 12:30
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Heaps et Yohannes ménagées, Tarciane défaite avec le Brésil 11:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage 11:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    OL - Lens : Fonseca va "aligner la meilleure équipe possible" 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le groupe de supporters de l'OL, les Bad Gones.
    Contre le Paris FC, fermeture partielle du virage nord, sanctionné après OL - Nice 08:45
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    OL - Lens : Sage, un coach qui avait ramené de la proximité à Décines 08:00
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Lens : Greif ou Descamps ? Fonseca maintient le suspense 07:30
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Coupe de France : le groupe de l’OL retenu contre Lens 04/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL, avec le Chili
    OL Lyonnes : Heaps, Yohannes, Endler et Tarciane sur le pont cette nuit 04/03/26
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Mercato : Descamps en passe de prolonger avec l'OL 04/03/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca avant OL - Lens : "Il y a des défaites qui donnent confiance" 04/03/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL - Lens : Mangala de retour dans le groupe 04/03/26
    Sulc buteur sur corner à Monaco
    Ligue 1 : OL - Monaco se jouera le 22 mars à 15h 04/03/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Tagliafico (OL) : "Le club rêve d'un titre et on veut y arriver" 04/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut