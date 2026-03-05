Actualités
Paulo Fonseca, coach de l'OL
Paulo Fonseca, coach de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage

  • par David Hernandez

    • Un an après avoir pris sa succession, Paulo Fonseca va retrouver pour la première fois Pierre Sage à l’occasion d’OL - Lens ce jeudi (21h10). Le respect est total entre les deux coachs.

    Cela aurait pu être le théâtre des comparaisons. Il n’en a finalement rien été dans l’avant-match de ce quart de finale de Coupe de France entre l’OL et Lens. Forcément, voir les deux formations s’affronter renvoie à un duel entre Paulo Fonseca et Pierre Sage. Les deux coachs se retrouvent liés par le fait que le premier nommé a pris la suite du second sur un nouveau coup de tête de John Textor. Il y a bien eu un premier Lens - OL (0-1) en août dernier, mais Fonseca purgeait encore sa suspension et les deux entraîneurs n’avaient pu se croiser. Ce sera le cas ce jeudi soir au Parc OL et la poignée de mains sera logiquement scrutée.

    "Lens, la meilleure équipe du championnat"

    Toutefois, il n’existe pas de rancœur ou de défiance, du moins publiquement. En conférence de presse, Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le travail de son prédécesseur. Non pas sur le banc de l’OL mais bien depuis huit mois dans le nord de la France. "On doit faire un bon match contre une grande équipe, pour moi la meilleure équipe de notre championnat dans ce qu'elle a montré jusqu'à maintenant. Ils ont beaucoup d'intensité, ils ont de l'expérience, jouent bien, Pierre (Sage) a fait un très bon travail. Je m'attends à un match difficile pour nous, mais aussi pour eux." Entre deux adeptes du jeu de position, la bataille tactique risque d’être féroce ce jeudi au Parc OL.

