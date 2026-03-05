Restée sur le banc le premier match, Tarciane a disputé les 90 minutes dans la défaite du Brésil contre le Venezuela (2-1). Les États-Unis de Lindsey Heaps et Lily Yohannes ont fait un grand pas vers un nouveau trophée dans la SheBelieves Cup.

Un match nul suffira contre la Colombie. Dans deux jours, les États-Unis n’auront pas besoin de forcer leur talent pour décrocher un septième titre en SheBelieves Cup. Après un premier succès contre l’Argentine, les joueuses d’Emma Hayes ont remis ça dans la nuit de mercredi à jeudi dans le choc contre le Canada. Une courte victoire 1-0 grâce à un but Sentnor à la 55e minute de jeu et que Lindsey Heaps et Lily Yohannes ont vécue du banc. Titulaires lors du match d’ouverture, les deux joueuses d’OL Lyonnes n’ont disputé que dix minutes dans le second match.

Encore un match à jouer le 7 mars

Un destin presque croisé avec Tarciane. Remplaçante pendant tout le premier match amical du Brésil il y a trois jours, la défenseuse a été alignée d’entrée mercredi soir face au Venezuela. Ça n’a pas forcément porté chance aux Auriverde qui se sont inclinées 2-1, après avoir joué à dix durant une heure. Positionnée en défense centrale, Tarciane a joué les 90 minutes de la rencontre. Le Brésil a encore un match à jouer le 7 mars contre le Mexique.