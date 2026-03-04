Actualités
Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
Ada Hegerberg avec la Norvège à l’Euro 2025 (@UEFA)

Les résultats internationaux des joueuses d’OL Lyonnes mardi

  • par David Hernandez

    • En plus des Françaises, elles étaient de nombreuses joueuses d’OL Lyonnes sur le front mardi soir. Aucune défaite pour les internationales lyonnaises.

    Journée du mardi faste pour les internationales d’OL Lyonnes. En plus du succès de l’équipe de France féminine en Irlande, il n’y a eu que des victoires pour les autres, à une exception près. En concédant le nul contre la Pologne (2-2) avec les Pays-Bas, Damaris Egurrola est la seule à ne pas avoir gagné dans les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2027. Cela arrange plutôt les Bleues qui sont dans la même poule. Titulaire, la milieu lyonnaise a joué une heure et a donc suivi du banc l’égalisation polonaise dans les dernières minutes.

    Dumornay, seule buteuse lyonnaise

    Pour le reste des "Européennes", ce fut un carton plein. Face à la domination allemande sur la Slovénie (5-0), Jule Brandn’a joué que 45 minutes et sera en pleine forme pour le déplacement en Norvège. Elle y retrouvera Ingrid Engen et Ada Hegerberg qui ont battu l’Autriche sur la plus petite des marges (1-0). Même score et même succès pour la Suède d’Elma Nelhage, qui a joué tout le match, en Italie (1-0). Enfin, Sofie Svava a joué les 90 minutes dans le succès danois (3-1) face à la Serbie. Il fallait traverser l’Atlantique pour trouver trace du dernier match d’une internationale d’OL Lyonnes avec Melchie Dumornay. Brassard autour du bras, la numéro 6 lyonnaise a inscrit le deuxième but d’Haïti sur le Suriname (2-0) lors des éliminatoires à la Concacaf.

