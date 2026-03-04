Après deux coups sur la tête, l’OL veut réagir contre Lens

N’ayant pas réussi à prendre le virage comme il le souhaitait face à Strasbourg et l’OM, l’OL s’attaque à un autre gros morceau ce jeudi contre Lens. Avec l’envie de ne pas tout perdre.

L’heure n’était pas à tout remettre en question, dimanche soir. Particulièrement en colère suite à certaines décisions de Jérôme Brisard, l’OL, que ce soit les joueurs, le staff ou les dirigeants, ne voulait pas tirer la sonnette d’alarme. Pourtant, dans le sud de la France, les Lyonnais ont subi une deuxième défaite de suite et ont manqué le virage important qui aurait pu leur donner un match confortable. Finalement, tout est relancé en Ligue 1 avec seulement cinq points entre la troisième et la cinquième place. Il faudra ainsi batailler jusqu’au bout pour terminer sur le podium, et ce, en jonglant avec les aléas physiques.

Plus que les défaites, c’est aujourd’hui la vraie préoccupation dans les rangs rhodaniens. Faire en sorte de limiter au mieux la casse pour pouvoir retrouver les forces vives. Ce ne sera pas le cas ce jeudi soir (21h10) face au RC Lens. Avant même le déplacement à Marseille, Paulo Fonseca avait acté les forfaits de Pavel Sulc et Afonso Moreira pour le match de Coupe de France et très certainement le Paris FC. "On va voir pour Pavel (à propos de la durée). Pour les deux rencontres à venir, Marseille et Lens, ça me semble impossible, comme pour Afonso."

Des espoirs sur le jeu proposé

Il va donc encore devoir faire encore le dos rond face à Pierre Sage et ses ouailles au Parc OL. Ce n’est pas une nouveauté, mais forcément, cela semble plus problématique après deux défaites que lors de la série de treize victoires consécutives. Le club n’a jamais voulu se cacher derrière cette excuse et ne veut toujours pas le faire. Mais forcément, au moment de voir la Ligue 1 relancée et de s’attaquer à une nouvelle montagne qu’est Lens, ne pas avoir une équipe-type à ce moment de la saison est un gros point noir.

Il faut bricoler et même si tout ne va pas de travers, cela limite les rotations. Dimanche, l’OM a aussi fait la différence sur cet aspect. Ce jeudi, Pierre Sage aura aussi un certain avantage, même s’il doit composer sans Allan Saint-Maximin à Décines. Mais cette limite d’effectif donne aussi des motifs d'espoir dans les rangs lyonnais.

Un mois de tous les dangers

Au Vélodrome, l’OL a été par deux fois en mesure de prendre huit points d’avance sur son adversaire du soir. Il a laissé passer une tempête d’une grosse demi-heure après l’ouverture du score de Corentin Tolisso. Et malgré un nouveau système utilisé (4-4-2), la formation lyonnaise a même réussi à imprimer son jeu après la pause. "Autant la semaine dernière quand on perd, c'est logique parce que Strasbourg a été vraiment au-dessus de nous et on n'a pas été bons. Donc c'est frustrant car je pense qu'on a réellement fait une belle prestation, mais il manque encore des choses", notait Moussa Niakhaté après la deuxième défaite en une semaine.

Cela passe notamment par retrouver une solidité défensive après avoir encaissé six buts en deux matchs à l’extérieur. Mais l’OL reste toujours troisième de Ligue 1, en quart de finale de Coupe de France et affrontera le Celta en Ligue Europa. Autant de "grands rendez-vous. Ça y est, on est au mois de mars, le plus important arrive. On est encore sur tous les tableaux." Et l’OL aimerait y rester le plus longtemps possible. Mais mars représente bien le mois de tous les dangers.