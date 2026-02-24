Absent depuis quatre mois à cause d’une blessure à la cheville, Malick Fofana continuerait d’attirer les cadors européens. Parmi eux, le FC Barcelone suivrait de près l’ailier belge en vue du prochain mercato estival.

Blessé le 26 octobre contre le RC Strasbourg au Parc OL ( 2-1), Fofana n’a plus disputé de match officiel avec l’OL. Toutefois, il se rapproche d’un retour à la compétition. Un retour qui intéresserait fortement le club catalan. D’après le média Sport, le Barça l’aurait inscrit sur sa liste d’options offensives pour cet été.

Une valeur marchande "raisonnable"

Estimée à environ 30 millions d’euros sur le marché des transferts, la cote de l'ailier Belge paraitrait "raisonnable" par les dirigeants barcelonais selon le quotidien catalan. Dans ce contexte, l’OL pourrait difficilement refuser une telle offre, surtout au regard de sa situation financière actuelle et du rendement qu'offre son remplaçant Afonso Moreira. Une position qui pourrait être confortée par le fait que Malick Fofana n’a disputé que 14 matchs officiels cette saison (2 buts et 1 passe décisive).

Un retour attendu début mars

Le retour de Malick Fofana est prévu pour début mars. Durant cette période, l’OL enchaînera sept matchs en 22 jours. Ainsi, l’ailier belge devra rapidement retrouver son rythme. Il pourrait d’ailleurs évoluer aux côtés d’Endrick en attaque. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, il joue gros. Et, nul doute, que le FC Barcelone devrait observer les prochaines performances de Malick Fofana avec attention.