Actualités
Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
Malick Fofana buteur lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Mercato : Fofana serait dans le viseur du FC Barcelone

  • par Elohan Latta
  • 4 Commentaires

    • Absent depuis quatre mois à cause d’une blessure à la cheville, Malick Fofana continuerait d’attirer les cadors européens. Parmi eux, le FC Barcelone suivrait de près l’ailier belge en vue du prochain mercato estival.

    Blessé le 26 octobre contre le RC Strasbourg au Parc OL ( 2-1), Fofana n’a plus disputé de match officiel avec l’OL. Toutefois, il se rapproche d’un retour à la compétition. Un retour qui intéresserait fortement le club catalan. D’après le média Sport, le Barça l’aurait inscrit sur sa liste d’options offensives pour cet été.

    Une valeur marchande "raisonnable" 

    Estimée à environ 30 millions d’euros sur le marché des transferts, la cote de l'ailier Belge paraitrait "raisonnable" par les dirigeants barcelonais selon le quotidien catalan. Dans ce contexte, l’OL pourrait difficilement refuser une telle offre, surtout au regard de sa situation financière actuelle et du rendement qu'offre son remplaçant Afonso Moreira. Une position qui pourrait être confortée par le fait que Malick Fofana n’a disputé que 14 matchs officiels cette saison (2 buts et 1 passe décisive).

    Un retour attendu début mars

    Le retour de Malick Fofana est prévu pour début mars. Durant cette période, l’OL enchaînera sept matchs en 22 jours. Ainsi, l’ailier belge devra rapidement retrouver son rythme. Il pourrait d’ailleurs évoluer aux côtés d’Endrick en attaque. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, il joue gros. Et, nul doute, que le FC Barcelone devrait observer les prochaines performances de Malick Fofana avec attention.

    à lire également
    Claudio Caçapa, entraîneur intérimaire de Botafogo
    Ex-OL : Cláudio Caçapa licencié par Botafogo, qui réduit les coûts
    4 commentaires
    1. Avatar
      Lorenzo74 - mar 24 Fév 26 à 12 h 01

      "raisonnable " ? 30Me c'est cadeau Quand ce club sera capable de vendre au bon prix ? Ils ont déjà fait le coup avec Cherki ca suffit C'est 50Me minimum pour Fofana faut pas plaisanter

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mar 24 Fév 26 à 12 h 09

      Avec quel argent ? L'OL est dans la merde financièrement mais le Barça c'est encore pire

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mar 24 Fév 26 à 12 h 15

      la dette du Barça : 1,2 milliard d'euros ?

      Signaler
    4. olympiklyon
      olympiklyon - mar 24 Fév 26 à 12 h 33

      45M€ avec bonus et ça part

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca lors d'OM - OL
    Fonseca (OL) s’en prend à Trump et Infantino 12:30
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Fofana serait dans le viseur du FC Barcelone 11:45
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le programme des internationales 11:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : dernière semaine complète d’entraînement avant le marathon de mars 10:15
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OM - OL : le choc des Olympiques arbitré par Jérôme Brisard 08:45
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : face à Strasbourg, un avertissement pour mieux préparer l'OM ? 08:00
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    OL : Moreira s'ajoute à la longue liste des anciens de la maison buteurs 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso dépité devant Moreira et Barco lors de Strasbourg - OL
    L'OL trébuche et le record s'envole... Un tournant contre l'OM ? 23/02/26
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    Avant d'affronter l'OL, l'OM s'en va en stage en Espagne 23/02/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 participeront à un prestigieux tournoi organisé par l’Ajax 23/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : week-end festif pour les jeunes Lyonnaises 23/02/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un jour de repos avant de penser à l’OM 23/02/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais 23/02/26
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    À l’extérieur, l’OL a toujours du mal à inverser la tendance 23/02/26
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL (3-1) : Endrick est passé à côté 23/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    À Strasbourg, l’OL "n’y arrivait pas tactiquement" 23/02/26
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    Strasbourg - OL (3-1) : Moreira, un chambrage gratuit ? 23/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut