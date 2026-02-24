Bousculé par Strasbourg, l’OL n’a pas eu le répondant nécessaire. Avant d’aller à Marseille, les Lyonnais estiment que ce fut une bonne leçon, histoire de ne pas répéter les mêmes erreurs au Vélodrome.
Depuis quelques matchs, les observateurs, supporters et même joueurs savaient que ça ne tenait qu'à un fil. Comme l'avait souligné Corentin Tolisso après la victoire face à Nice il y a dix jours, tout réussissait plutôt bien à l'OL ces derniers temps. Les poteaux étaient sortants plutôt que rentrants pour les adversaires, le secteur offensif était clinique et tout roulait avec l'enchaînement des victoires. Seulement, la défaite à Strasbourg (3-1) a fait tomber ce château de cartes qui tenait dans un équilibre relatif depuis trois, quatre matchs.
À la Meinau, l'OL n'a eu besoin que de sa première frappe cadrée pour trouver le chemin des filets strasbourgeois. Néanmoins, la solidité défensive avait déjà connu un sérieux coup d'arrêt, à l'image de cette frappe contrée de Diego Moreira qui a pris à contrepied Dominik Greif. Le symbole que les dieux du football n'allaient pas être indéfiniment avec l'OL.
"Pas une question de tactique ou technique"
Que cette série de victoires prenne fin, tout le monde s'y attendait. La question était de savoir quand. Avec le double déplacement en Alsace puis à Marseille, il y avait fort à parier que cela pourrait tomber à l'un de ces moments. Ce fut dès le premier rendez-vous, avec une victoire alsacienne qui ne souffre d'aucune contestation. Et c'est peut-être là le plus regrettable. Dimanche, les Lyonnais n'ont pas joué les yeux dans les yeux avec les Strasbourgeois.
Bousculés, "perdus" même selon Corentin Tolisso, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont jamais été en mesure d'inquiéter le RCSA. "Quand l’intensité n’est pas présente, quand on perd tous les duels, il n’y a pas de question de tactique ou technique. On le savait pourtant, je suis déçu qu’on n’ait pas réussi à être au rendez-vous." Paroles de capitaine qui ont trouvé un écho sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi soir. "Strasbourg a été au-dessus, mais il y a perdre et perdre avec la manière", ont dit de concert nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale.
Une simple question d'intensité ?
Avec le manque de solutions pouvant prendre la profondeur et la perte rapide de Pavel Sulc, l'OL a pu jouer à contre-courant. Cela ne l'avait pas empêché parfois de prendre le dessus sur son adversaire. Mais à la Meinau, la barre était trop haute. En mettant plus d'intensité, la suite des évènements sera-t-elle différente, notamment dimanche au Vélodrome ? Les Lyonnais assurent que oui. "On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. Mais au moins, on sait ce qui n’a pas été, on sait là où on a pêché, a poursuivi Tolisso. On sait que ce sera la même chose prochainement au Vélodrome, donc il faudra être prêts."
Face à une bête blessée comme l'OM, il faudra en effet être au rendez-vous. Car si notre consultant Nicolas Puydebois estime que "ce n'est pas un tournant", ce choc des Olympiques pourrait bien faire basculer une équipe du bon côté et plonger l'autre dans une spirale négative.
On savait que les victoires en février étaient très "heureuses" , on était content des résultats mais il ne fallait pas regarder le contenu des matchs car là c'était moins rassurant . Contre Nice par exemple , ils se font manger de la même manière mais ça gagne au final sur une seule action en contre juste avant la mi temps .
A Strasbourg face à une équipe morte de faim , cet équilibre précaire à volé en éclat , mais la thèse de l'accident ne tient pas si on regarde les matchs précédents .
Au vélodrome , il faudra un tout autre engagement , jouer beaucoup plus vite et non aussi lentement qu'a strasbourg ( tessman ce n'est plus possible , il faut arrêter ) .
En sont ils capables ?
La est la question .
Ils seront privé du seul joueur qui courait beaucoup ( 13 km ) et faisait du pressing devant , sulc ( lui aussi a fini par casser , à un moment donné le corps dit stop ) , on se demande comment ils vont faire sans lui ?
Notre autre joueur qui percutait ( moreira ) a fini par se blesser , presqu'inéluctablement tellement il enchainait les matchs en courant énormément .
Peu importe le système , ça risque d'être compliqué , à moins que l'enjeu les galvanise et les fasse sortir de la torpeur ( ou le confort de cette série de victoire ?? ) dans laquelle ils étaient à Strasbourg .
Oui et d'ailleurs même blessure pour Moreira il me semble, une semaine et quelque plus tôt.
C'est quand même dommage que les deux se pètent presque en même temps...
Dommage mais ça devait arriver , on ne peut pas enchainer les matchs comme ils l'ont fait avec autant de courses à haute intensité , à un moment donné le corps lache .
C'est leur type de jeu mais il aurait fallu les préserver un peu plus .
Salut, il faudra pallier l'absence de Sulc surtout, je me répète mais lui pour le remplacer c'est compliqué, Yaremchuk me semble etre la bonne solution mais le jeu sera forcément differend.
Bon mais si on récupère Moreira et Tagliafico on peut quand meme faire une equipe tres sympa..
Greif
AMN, Mata, Niakhate, Tagliafico
Morton, Nartey
Moreira, Tolisso, Endrick
Yaremchuk
Ou la meme en 433 avec Tolisso et Nartey relayeur
Je pense qu'il faut repartir sur ce qu'on maîtrise, les ressorti de balle, la vitesse sur les côtés, Tolisso ni trop haut, ni trop bas, notre solidarité, notre solidité et on peu faire mal au marseillais..
J'y crois mais ca ne sera pas simple, ya beaucoup de qualité et ils jouent leur saison en face, nous ne sommes pas favoris et ca me convient parfaitement.
C'est fait exprès de changer les ailiers de côté ? Moreira à droite et Endrick à gauche ?
Moi j'aimerais bien voir une composition de la sorte en tout cas. Avec 3 vrais attaquants, un Tolisso qui peut apporter son soutien aussi ou jouer un rôle plus défensif en fonction de la physionimie du match. Par contre Nartey, je trouve qu'il perd énormément de ballon. Il tente beaucoup aussi, mais le placer à côté de Morton me parait risqué. En relayeur donc un peu plus haut je pense que c'est ce qui lui correspond plus actuellement (voir n°10 presque).
Sinon j'aime bien, avec le retour de Tagliafico a gauche pour consolider la défense, tester Yaremchuk devant, et garder tout le reste de notre plus que bonne base.
Kluivert est pour moi indispensable en ce moment , Tagliafico va manquer de rythme pour un retour direct au vélodrome .
On est d'accord pour sortir tessman du onze de départ .
Moreira j'ai des doutes qu'il soit apte .
j’ai du mal à comprendre cette propension de certaines personnes ici à sans cesse minimiser le travail réalisé par l’OL. J’ai regardé tous les matchs et je peux dire sans trop d’hésitation que l’OL a globalement maitrisé les débats en jouant collectif. Pour moi on ne peut pas parler de chance sauf peut-être pour le match à Nantes où certes on a eu beaucoup de chance APRÈS l’expulsion litigieuse d’Endrick.
Là où je rejoins les commentaires, c’est au niveau de la débauche d’énergie fournie par les joueurs qui a long terme n’est pas viable et qui vient mettre en difficulté l’équipe avec les blessures qui commencent à s’accumuler.
L’équipe doit apprendre à être plus efficace en dépensant moins d’énergie
