Bousculé par Strasbourg, l’OL n’a pas eu le répondant nécessaire. Avant d’aller à Marseille, les Lyonnais estiment que ce fut une bonne leçon, histoire de ne pas répéter les mêmes erreurs au Vélodrome.

Depuis quelques matchs, les observateurs, supporters et même joueurs savaient que ça ne tenait qu'à un fil. Comme l'avait souligné Corentin Tolisso après la victoire face à Nice il y a dix jours, tout réussissait plutôt bien à l'OL ces derniers temps. Les poteaux étaient sortants plutôt que rentrants pour les adversaires, le secteur offensif était clinique et tout roulait avec l'enchaînement des victoires. Seulement, la défaite à Strasbourg (3-1) a fait tomber ce château de cartes qui tenait dans un équilibre relatif depuis trois, quatre matchs.

À la Meinau, l'OL n'a eu besoin que de sa première frappe cadrée pour trouver le chemin des filets strasbourgeois. Néanmoins, la solidité défensive avait déjà connu un sérieux coup d'arrêt, à l'image de cette frappe contrée de Diego Moreira qui a pris à contrepied Dominik Greif. Le symbole que les dieux du football n'allaient pas être indéfiniment avec l'OL.

"Pas une question de tactique ou technique"

Que cette série de victoires prenne fin, tout le monde s'y attendait. La question était de savoir quand. Avec le double déplacement en Alsace puis à Marseille, il y avait fort à parier que cela pourrait tomber à l'un de ces moments. Ce fut dès le premier rendez-vous, avec une victoire alsacienne qui ne souffre d'aucune contestation. Et c'est peut-être là le plus regrettable. Dimanche, les Lyonnais n'ont pas joué les yeux dans les yeux avec les Strasbourgeois.

Bousculés, "perdus" même selon Corentin Tolisso, les joueurs de Paulo Fonseca n'ont jamais été en mesure d'inquiéter le RCSA. "Quand l’intensité n’est pas présente, quand on perd tous les duels, il n’y a pas de question de tactique ou technique. On le savait pourtant, je suis déçu qu’on n’ait pas réussi à être au rendez-vous." Paroles de capitaine qui ont trouvé un écho sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi soir. "Strasbourg a été au-dessus, mais il y a perdre et perdre avec la manière", ont dit de concert nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

Une simple question d'intensité ?

Avec le manque de solutions pouvant prendre la profondeur et la perte rapide de Pavel Sulc, l'OL a pu jouer à contre-courant. Cela ne l'avait pas empêché parfois de prendre le dessus sur son adversaire. Mais à la Meinau, la barre était trop haute. En mettant plus d'intensité, la suite des évènements sera-t-elle différente, notamment dimanche au Vélodrome ? Les Lyonnais assurent que oui. "On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. Mais au moins, on sait ce qui n’a pas été, on sait là où on a pêché, a poursuivi Tolisso. On sait que ce sera la même chose prochainement au Vélodrome, donc il faudra être prêts."

Face à une bête blessée comme l'OM, il faudra en effet être au rendez-vous. Car si notre consultant Nicolas Puydebois estime que "ce n'est pas un tournant", ce choc des Olympiques pourrait bien faire basculer une équipe du bon côté et plonger l'autre dans une spirale négative.