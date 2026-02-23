L’OL n’avait pas cette envie de victoire à Strasbourg

Battu par Strasbourg lors de la 23e journée de Ligue 1, l’OL n’a pas égalé le record de 14 victoires consécutives. Plus que le record, c’est bien la façon de perdre qui est regrettable.

Il en avait tellement marre qu’il pourra être soulagé désormais. En s’inclinant dimanche soir à Strasbourg, l’OL n’a pas égalé le record de victoires consécutives réalisé en 2006 et n’ira pas à Marseille dimanche prochain pour le battre. Cela évitera donc bien des discussions pour Paulo Fonseca, qui a encore rappelé à la Meinau que "le record n’était pas important". Avec un titre en fin de saison, cette folle série qui échoue à un match ne sera plus qu’un lointain souvenir. Mais pour espérer voir l’armoire à trophées se remplir de nouveau, il faudra montrer un visage bien différent de celui en Alsace. Dimanche soir, les regrets dans le vestiaire mais aussi chez les supporters n’étaient pas sur l’échec d’égaler le record, mais bien du visage montré au moins pendant 45 minutes.

"En jouant comme ça, on ne peut pas gagner un match"

Dans la supposée rivalité qui est en train de s’installer, le RCSA a clairement montré qu’il avait les crocs et qu’il comptait bien dompter le Lyon avec la manière. Sur ce point-là, difficile de ne pas saluer la prestation des Strasbourgeois. À l’image de Diego Moreira ou Valentin Barco, ils sont souvent insupportables, mais au niveau de l’envie, ils ont clairement donné une leçon aux Lyonnais en clôture de la 23e journée de Ligue 1. L’OL ne pouvait que s’incliner devant cette intensité qui a clairement fait défaut aux joueurs de Paulo Fonseca. "On a joué une équipe forte, meilleure que nous, surtout en première mi-temps, et qui a mérité de gagner, parce qu’elle a joué avec l’intensité, l’agressivité, le rythme, qui ont manqué à notre équipe", a regretté le coach rhodanien après la rencontre.

À l’image d’un Tanner Tessmann sur un rythme monotone, voire mou, tout le collectif lyonnais a déjoué. Si Corentin Tolisso estime qu’il "y a eu du mieux en deuxième mi-temps malgré les deux buts encaissés", l’attitude sur le but de Moreira, qui a eu tout le temps d’armer sa frappe, a été représentative de cet OL "qui ne peut que se prendre à (lui)-même" et qui n’a clairement pas mis les ingrédients pour poursuivre sa série.

Un avertissement sans conséquence

Cette fin de série est "une déception" pour le capitaine lyonnais, mais plus que ces 14 victoires de suite, l’OL avait surtout un très bon coup à jouer au classement. Une fois de plus. Le club septuple champion de France aurait pu arriver avec huit points d’avance au Vélodrome dimanche prochain et revenir à quatre points de Lens, qui va également connaitre la chaleur de la Meinau dès vendredi.

Finalement, c’est un statu quo au classement et cela a peut-être joué dans les têtes. "On s’est peut-être mis dans un certain confort", tentait d’expliquer Paulo Fonseca pour justifier la prestation de ses joueurs. L’OL n’étant "pas une super-équipe qui allait tout gagner jusqu’à la fin de la saison", comme décrit par le Portugais, il est ainsi dommage d’afficher une telle attitude alors que la motivation aurait dû être à son summum, qu’importe l’engagement de Strasbourg… Ce n’est clairement pas ce qui a été vu dimanche soir et cela doit servir d’avertissement avant le choc des Olympiques.