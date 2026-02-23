L’OL n’avait pas cette envie de victoire à Strasbourg

Battu par Strasbourg lors de la 23e journée de Ligue 1, l’OL n’a pas égalé le record de 14 victoires consécutives. Plus que le record, c’est bien la façon de perdre qui est regrettable.
Il en avait tellement marre qu’il pourra être soulagé désormais. En s’inclinant dimanche soir à Strasbourg, l’OL n’a pas égalé le record de victoires consécutives réalisé en 2006 et n’ira pas à Marseille dimanche prochain pour le battre. Cela évitera donc bien des discussions pour Paulo Fonseca, qui a encore rappelé à la Meinau que "le record n’était pas important". Avec un titre en fin de saison, cette folle série qui échoue à un match ne sera plus qu’un lointain souvenir. Mais pour espérer voir l’armoire à trophées se remplir de nouveau, il faudra montrer un visage bien différent de celui en Alsace. Dimanche soir, les regrets dans le vestiaire mais aussi chez les supporters n’étaient pas sur l’échec d’égaler le record, mais bien du visage montré au moins pendant 45 minutes.
"En jouant comme ça, on ne peut pas gagner un match"
Dans la supposée rivalité qui est en train de s’installer, le RCSA a clairement montré qu’il avait les crocs et qu’il comptait bien dompter le Lyon avec la manière. Sur ce point-là, difficile de ne pas saluer la prestation des Strasbourgeois. À l’image de Diego Moreira ou Valentin Barco, ils sont souvent insupportables, mais au niveau de l’envie, ils ont clairement donné une leçon aux Lyonnais en clôture de la 23e journée de Ligue 1. L’OL ne pouvait que s’incliner devant cette intensité qui a clairement fait défaut aux joueurs de Paulo Fonseca. "On a joué une équipe forte, meilleure que nous, surtout en première mi-temps, et qui a mérité de gagner, parce qu’elle a joué avec l’intensité, l’agressivité, le rythme, qui ont manqué à notre équipe", a regretté le coach rhodanien après la rencontre.
À l’image d’un Tanner Tessmann sur un rythme monotone, voire mou, tout le collectif lyonnais a déjoué. Si Corentin Tolisso estime qu’il "y a eu du mieux en deuxième mi-temps malgré les deux buts encaissés", l’attitude sur le but de Moreira, qui a eu tout le temps d’armer sa frappe, a été représentative de cet OL "qui ne peut que se prendre à (lui)-même" et qui n’a clairement pas mis les ingrédients pour poursuivre sa série.
Un avertissement sans conséquence
Cette fin de série est "une déception" pour le capitaine lyonnais, mais plus que ces 14 victoires de suite, l’OL avait surtout un très bon coup à jouer au classement. Une fois de plus. Le club septuple champion de France aurait pu arriver avec huit points d’avance au Vélodrome dimanche prochain et revenir à quatre points de Lens, qui va également connaitre la chaleur de la Meinau dès vendredi.
Finalement, c’est un statu quo au classement et cela a peut-être joué dans les têtes. "On s’est peut-être mis dans un certain confort", tentait d’expliquer Paulo Fonseca pour justifier la prestation de ses joueurs. L’OL n’étant "pas une super-équipe qui allait tout gagner jusqu’à la fin de la saison", comme décrit par le Portugais, il est ainsi dommage d’afficher une telle attitude alors que la motivation aurait dû être à son summum, qu’importe l’engagement de Strasbourg… Ce n’est clairement pas ce qui a été vu dimanche soir et cela doit servir d’avertissement avant le choc des Olympiques.
je retente encore au cas ou ce post passe entre les pinces du robot :
C'est tout sauf un accident , depuis début février ils jouent mal et avaient eu un maximum de réussite .
Contre lille début février c'est un petit hold up , ils sont dominés par les lillois à domicile .
en coupe contre laval c'est ric rac
à nantes encore un hold up avec trois poteaux nantais , ils s'étaient fait bien bouger par un bas de tableau .
contre nice même scénario , ils sont archi dominés par les niçois , à domicile , mais gagnent quand même sur deux contre !
Cette fois ci l'illusion n'a plus été possible , ils ont été balayés par une très bonne équipe strasbourgeoise , plus cohérente , avec de meilleurs attaquants et un vrai avant centre que l'on n'a plus cette saison .
La tactique employée par fonseca , je ne la comprend pas , un peu comme celle de De Zerbi , lui censé être un coach offensif ?
Ce qui est sur c'est qu'en continuant à jouer ainsi , on va vers une jolie défaite au vélodrome .
Et ensuite Lens n'aura aucun mal à nous éliminer en coupe , ils sont bien supérieurs dans le jeu .
J’ai limite envie de dire que des défaites comme celles-là sont moins démoralisantes que celles causées par des décisions arbitrales discutables (malgré certaines erreurs de jugement de l’arbitre, les Alsaciens méritent largement leur victoire).
Le coach et les joueurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes et savent sur quels axes bosser pour rectifier le tir.
J’ai du mal à imaginer l’OL jouer avec ce faible niveau dimanche au Vélodrome.
Donc vous ne parlez plus de l’OL qui a un boulevard pour revenir sur Lens et le PSG ?
Une bonne leçon pour éviter les enflammades d’ici la fin de la saison. On a vu hier les limites de notre effectif. Avec 3 ailiers blessés, on ne peut pas faire des miracles contre les gros. Maintenant il y a Sulc...
J’aurais signé pour 2 nuls contre Stras et Marseille. Maintenant je signe pour 1 défaite et 1 nul. C'est toujours risqué de se lancer dans les prono mais je pense qu'on ne gagnera pas là bas, car eux jouent leur saison. Nous on a déja été au delà de ce que notre effectif devrait être capable de faire. Comme ca avait été le cas pendant l’été. Ce qui est super. Mais dès que tu ajoutes un blessé, une baisse de forme etc on le paye forcément. On a eu un coup d'arrêt en automne. Là on risque peut-être d’en avoir un autre.
Un bémol malgré tout sur la compo de Fonseca : on n’a pas de blessés au milieu, donc il faut faire jouer les meilleurs : à 3, Tolisso et Nartey en 8 et Morton en 6. Tessman n'est plus dans le coup.
Quant à Endrick, il n’a pas ce qu'il faut pour être ailier sur la durée car il ne defend pas et qu'il ne fait que des tout droit en allant systématiquement buter sur 4 ou 5 défenseurs au lieu de faire des passes évitentes (hier son attitude a peut-être montré pourquoi il n’a pas eu plus sa chance au Real). Sans retour des ailiers, il faut le mettre dans l'axe pour tourner autour de Yaremschuk, qui lui pourrait defendre avec son physique.
Strasbourg a été très bon. Il ne faut pas jeter maintenant, la série allait forcément prendre fin, et elle n'a pas trop de conséquences malheureuses. Ne blâmons pas trop les joueurs, et surtout, il faut bosser mentalement pour éviter qu'une défaite en transforme en série de mauvais résultats parce que le moral a pris un coup.
On va se relever.