Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL : Pavel Šulc, plus qu'un bon camarade

  • par Gwendal Chabas
    • Vanté par ses coéquipiers, Pavel Šulc a montré à plusieurs reprises son côté détonnant sur un terrain de football. Il sera encore déterminant ce dimanche à Strasbourg.

    À 25 ans, Pavel Šulc réalise-t-il la meilleure saison de sa carrière ? Il faudrait demander au principal intéressé, mais ce cru 2025-2026 ne sera sans doute pas loin de ses plus belles réussites sportives. Joueur à la personnalité attachante, comme plusieurs autres recrues, il sera capital dans la fin d'exercice de l'OL.

    Aujourd'hui meilleur buteur de l'équipe, il a assez vite su séduire le staff. "C'est un grand professionnel avec de l'ambition. Il est différent parce qu'il peut jouer dans toutes les positions. Il est très intelligent. On dit que le ballon vient toujours à lui, mais c'est parce qu'il y croit, qu'il n'abandonne jamais, a observé Paulo Fonseca. Il est toujours certain de pouvoir remporter tous les duels. C'est pour ça qu'il marque beaucoup. Il a une forte mentalité."

    Joli duo avec Moreira

    Sa faculté à sentir les bons coups est un talent indéniable qui a sorti les Lyonnais de nombreuses situations délicates. Ce dimanche à Strasbourg (20h45), il ne retrouvera pas son meilleur pourvoyeur, Afonso Moreira, mais un autre dynamiteur de défense. À ses côtés, le Brésilien Endrick pourrait lui ouvrir des espaces dont il sait profiter.

    Un style qui paraît parfois peu académique, mais qui n'en reste pas moins très efficace, car les occasions qu'il se crée sont majoritairement "faciles à conclure". Ses opportunités sont en moyenne évaluées à 0,2 Xg, hors pénalty, soit le quatrième plus haut total du championnat.

    Une personnalité à part

    Pavel Šulc n'est pas uniquement ce footballeur que "tout le monde adore, un gars très gentil et une bonne personne", comme le décrit Paulo Fonseca. C'est aussi un bel atout dans une formation (13 buts et 7 passes décisives en 2025-2026), bien que son poste exact soit difficile à décrire.

    Le Tchèque, qui vise la Coupe du monde l'été prochain (sa sélection disputera les barrages en mars), fait donc l'unanimité au sein du vestiaire. “Pavel est simple, et c’est ça qui fait la différence. Il travaille beaucoup, il est très tranquille et parle avec tout le monde. C’est quelqu'un qui fait les efforts et qui s’adapte quand nous jouons en infériorité numérique, louait Abner. En dehors du terrain, je le connais peu, mais il a ses lunettes et sa personnalité.” Un style qui lui est propre sur et hors des pelouses.

    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs
      KIM K - dim 22 Fév 26 à 13 h 44

      Bref c'est un vrai crac

