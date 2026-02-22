Actualités
OL : Endrick déteste la célébrité

    • Professionnel depuis ses 16 ans, Endrick est l'exemple type de la grande médiatisation des jeunes joueurs. Cette célébrité, il a confié la détester.

    Bien évidemment, l'écosystème du football leur profite allègrement. Néanmoins, la surmédiatisation des jeunes sportifs ne fait pas toujours du bien à ces athlètes en devenir. Endrick en est une des illustrations, lui qui fait parler pour ses talents de footballeur depuis l'adolescence.

    L'attaquant a signé son premier contrat professionnel à 16 ans à Palmeiras, mais il attirait déjà l'attention des médias nationaux bien avant. Depuis, il est une star dans son pays, voire à l'international, après sa signature au Real Madrid en décembre 2022. Il a rejoint la "maison blanche" en juillet 2024, à sa majorité, pour 60 millions d'euros avec bonus.

    "La célébrité, une des pires choses qui puisse exister"

    Pour toutes ces raisons, le Brésilien prêté à l'OL est une personnalité publique dont les faits et gestes sont constamment épiés. À seulement 19 ans, il a d'ailleurs bien conscience de tout cela, et on ne peut pas dire que ça le réjouisse. "C'est très difficile, vous savez. Les jeunes qui pensent que la célébrité n'apporte que des choses positives se trompent. Pour moi, c'est une des pires choses qui puisse exister. Vous n'avez plus de vie personnelle. J'espère qu'un jour, je pourrai en profiter tranquillement."

    5 commentaires
    1. chignol
      chignol - dim 22 Fév 26 à 14 h 25

      Tut tuuuuuuuuuuuut !
      Le verbe répugner n'est pas transitif : "La célébrité répugne à Endrick", et non pas "Endrick répugne la célébrité".

      Signaler
      1. Avatar
        Gune56 - dim 22 Fév 26 à 14 h 39

        Carton rouge ?

        Signaler
    2. chignol
      chignol - dim 22 Fév 26 à 14 h 44

      GWENDAL, tu me recopieras 100 fois, "La célébrité répugne *à* Endrick" (pas "répugne Endrick" !).
      Allez, encore un petit effort, on va finir par y arriver. 😁

      Signaler
    3. cavegone
      cavegone - dim 22 Fév 26 à 15 h 02

      Et toc « deteste » comme ça les 4 premiers posts sous cet article seront complètement inutiles (celui-ci inclu donc 😜).
      Bien joué Gwendal 👏🏼

      🤡

      Signaler
    4. Koko
      Koko - dim 22 Fév 26 à 15 h 28

      Il n'aime pas la célébrité. Mais qui l'a inscrit sur les réseaux ? XD

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut