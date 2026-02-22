OL : Endrick déteste la célébrité

Professionnel depuis ses 16 ans, Endrick est l'exemple type de la grande médiatisation des jeunes joueurs. Cette célébrité, il a confié la détester.

Bien évidemment, l'écosystème du football leur profite allègrement. Néanmoins, la surmédiatisation des jeunes sportifs ne fait pas toujours du bien à ces athlètes en devenir. Endrick en est une des illustrations, lui qui fait parler pour ses talents de footballeur depuis l'adolescence.

L'attaquant a signé son premier contrat professionnel à 16 ans à Palmeiras, mais il attirait déjà l'attention des médias nationaux bien avant. Depuis, il est une star dans son pays, voire à l'international, après sa signature au Real Madrid en décembre 2022. Il a rejoint la "maison blanche" en juillet 2024, à sa majorité, pour 60 millions d'euros avec bonus.

"La célébrité, une des pires choses qui puisse exister"

Pour toutes ces raisons, le Brésilien prêté à l'OL est une personnalité publique dont les faits et gestes sont constamment épiés. À seulement 19 ans, il a d'ailleurs bien conscience de tout cela, et on ne peut pas dire que ça le réjouisse. "C'est très difficile, vous savez. Les jeunes qui pensent que la célébrité n'apporte que des choses positives se trompent. Pour moi, c'est une des pires choses qui puisse exister. Vous n'avez plus de vie personnelle. J'espère qu'un jour, je pourrai en profiter tranquillement."