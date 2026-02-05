Actualités
Endrick attaquant de l'OL
Endrick attaquant de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : "Karim est loin devant moi", Endrick réfute la comparaison avec Benzema

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Auteur de débuts remarqués à l'OL, Endrick se montre particulièrement prolifique. Au point de susciter la comparaison avec Karim Benzema. Mais le Brésilien s'estime "loin derrière" la légende madrilène.

    C'est dans ces moments-là qu'il sera attendu. Endrick est notamment venu à l'OL pour ça, pour débloquer des situations délicates. Même en Coupe de France. Après cinq matchs, son début de prêt se passe parfaitement bien. Il est déjà auteur de cinq buts, dont le dernier contre Laval mercredi (2-0).

    Il a ouvert la marque sur une frappe puissante dont il a le secret à la 80e minute. "Elle a flotté, elle est partie vite. J'ai beaucoup aimé le travail de Pavel (Šulcqui ne s'arrête pas juste avant, racontait Rémy Descamps. C'est ce que j'ai demandé aux mecs dans le vestiaire. La Coupe, ça se joue avec le cœur, avec les tripes. C'est sur une action comme ça qu'on s'en sort."

    Peu à son aise avant de sortir du bois

    Cependant, avant de basculer sur l'aile droite, où il a ses habitudes depuis ses premiers pas lyonnais, l'avant-centre a connu une partie compliquée. Comme face à Lille dimanche (1-0), il a été bien muselé par les Lavallois dans une position de 9. "Oui c'est vrai. Il a eu davantage de mal à l'intérieur du jeu. Lorsqu'il était à l'extérieur, c'était mieux", a souligné Paulo Fonseca.

    Mais il reste décisif, ce qu'on lui demande en priorité. Un premier mois très réussi qui suscite déjà les comparaisons les plus flatteuses. Dont une avec Karim Benzema, qui, comme lui, a côtoyé le Real Madrid et l'OL. "C'est très bien pour moi, car c'est un grand joueur, un footballeur incroyable, qui a été le meilleur au monde. Mais non, Karim est loin devant. Je suis très heureux d'être ici, d'être là où il a joué. Et j'espère qu'il pourra bien terminer sa carrière, ou jouer le plus longtemps possible."

    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 14 h 18

      "C'est ce que j'ai demandé aux mecs dans le vestiaire. La Coupe, ça se joue avec le cœur, avec les tripes."
      C'est Descamps qui leur a parlé comme ça ?
      On est obligé de leur dire , ils ne le savent pas ?

      Signaler
      1. Avatar
        brad - jeu 5 Fév 26 à 14 h 35

        bah, c'est un rappel à l'ordre aux gars qui sont encore dans leurs casques.......

        Signaler
    2. Koko
      Koko - jeu 5 Fév 26 à 15 h 03

      Ceci est valable pour tous les joueurs professionnels de ligue 1 et ligue 2.

      Signaler

    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
