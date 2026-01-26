Les débuts d'Endrick à l'OL laissent entrevoir de belles choses pour la suite. Au point que Paulo Fonseca pousserait pour garder le Brésilien une saison de plus.
Cinq mois et puis s'en va ? Arrivé en prêt cet hiver, Endrick a réussi ses premiers pas à l'OL. Quatre buts en trois matchs, une passe décisive, et surtout, ce triplé qui a marqué les esprits à Metz dimanche (2-5). L'attaquant amène déjà ce qu'on attendait de lui. Paulo Fonseca en est forcément satisfait, comme il l'exprimait après la rencontre dominicale.
"Il a besoin de jouer. Je pense qu'il se sent bien dans le groupe. Il est décisif, différent. J'ai dit plusieurs fois qu'il nous manquait ce profil qui prend des initiatives individuelles, et c'est ce qu'il fait, appréciait le Portugais. Il a cette caractéristique, comme Malick (Fofana), Afonso (Moreira) et Ernest (Nuamah). Il sait et fait des différences, mais toujours dans le contexte collectif. Je dois dire aussi qu'il a travaillé défensivement, ce qui est important."
Qui sera sur le banc du Real en 2026-2027 ?
Tout va bien donc jusqu'ici pour le footballeur de 19 ans. Au point de voir plus loin que le mois de mai ? À l'issue de cet exercice 2025-2026, il doit retourner au Real Madrid pour y reprendre le fil de sa carrière. Mais d'après ESPN, Paulo Fonseca aimerait bien le conserver. Il aurait demandé à sa direction d'entamer les négociations avec les Madrilènes afin de prolonger le prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.
Selon nos confrères, la situation autour d'Endrick est incertaine. Notamment du côté de la "Maison Blanche". En effet, il faudra voir si Álvaro Arbeloa, le nouveau coach, est toujours en place, ou si un autre technicien est sur le banc du Real. Néanmoins, nous sommes encore loin de l'éventualité de voir l'international brésilien rester dans le Rhône, cela nécessitant un gros effort financier. En attendant, il convient d'en profiter jusqu'au printemps.
Qui n'aimerait pas d'un Endrick dans son équipe ? À voir les réactions des supporters et journalistes espagnols, il est évident que le Real ne va pas prolonger ce prêt !
Mais, Fonseca doit être un adepte du grand philosophe JCD, et il a raison. Oublions qu'on n'a aucune chance, allons-y, fonçons, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher !
Nous l’avons évoqué sans conviction sur d’autres files de discussion ! Maintenant, il faudra voir le projet à plus long terme du joueur et du Réal ! Si Endrick retourne cirer le banc à Madrid, aucun intérêt pour personne ! Prendre la place des titulaires actuels n’est pas facile ! Par contre exploser une année de plus à Lyon et gagner des titres cela pourrait intéresser ! Fonseca a raison de tenter le coup! Ensuite il repartira titulaire au Réal!
Le Real voudra peut-être faire de la place parmi les titulaires actuels qui ne sont pas forcément indiscutables.
Au pire on lui garde son casier pour le mercato d’hiver 2027 s’il ne joue pas plus la saison prochaine.
Vinicius a encore 1 an et demi de contrat au Real. S'ils n'arrivent pas à le vendre, ils auront de toute façon trop de joueurs et Endrick sera dispo en prêt
S'ils arrivent a se débarrasser de Vinicius ils auront de la place (Marche aussi pour Mbappe et Rodrygo mais ils ont encore + d'années de contrat)
Mais Vinicius joue à gauche il me semble et Endrick semble être parfaitement à l'aise de l'autre côté. Il faut juste que Mbappé le supporte à ses côtés, c'est tout.
Un tel accord, s’il devait voir le jour, ne pourrait se faire qu’avec de bonnes relations entre les deux clubs et une réelle volonté tripartite. Pour Endrick, une saison pleine à Lyon, à fortiori s’il y a une Ligue des champions à disputer, serait tout sauf une perte de temps.
Côté Real Madrid, ce serait l’assurance de récupérer un joueur ayant gagné en expérience, capable d’apporter dès son retour après avoir démontré qu’il a l’étoffe de ceux qui peuvent prétendre à une place dans un club de ce standing. Donc oui, pourquoi pas.
En revanche, si une décision en ce sens devait être envisagée, elle ne se prendrait pas avant la fin de la CDM, à mon avis.