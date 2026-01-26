Les débuts d'Endrick à l'OL laissent entrevoir de belles choses pour la suite. Au point que Paulo Fonseca pousserait pour garder le Brésilien une saison de plus.

Cinq mois et puis s'en va ? Arrivé en prêt cet hiver, Endrick a réussi ses premiers pas à l'OL. Quatre buts en trois matchs, une passe décisive, et surtout, ce triplé qui a marqué les esprits à Metz dimanche (2-5). L'attaquant amène déjà ce qu'on attendait de lui. Paulo Fonseca en est forcément satisfait, comme il l'exprimait après la rencontre dominicale.

"Il a besoin de jouer. Je pense qu'il se sent bien dans le groupe. Il est décisif, différent. J'ai dit plusieurs fois qu'il nous manquait ce profil qui prend des initiatives individuelles, et c'est ce qu'il fait, appréciait le Portugais. Il a cette caractéristique, comme Malick (Fofana), Afonso (Moreira) et Ernest (Nuamah). Il sait et fait des différences, mais toujours dans le contexte collectif. Je dois dire aussi qu'il a travaillé défensivement, ce qui est important."

Tout va bien donc jusqu'ici pour le footballeur de 19 ans. Au point de voir plus loin que le mois de mai ? À l'issue de cet exercice 2025-2026, il doit retourner au Real Madrid pour y reprendre le fil de sa carrière. Mais d'après ESPN, Paulo Fonseca aimerait bien le conserver. Il aurait demandé à sa direction d'entamer les négociations avec les Madrilènes afin de prolonger le prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027.

Selon nos confrères, la situation autour d'Endrick est incertaine. Notamment du côté de la "Maison Blanche". En effet, il faudra voir si Álvaro Arbeloa, le nouveau coach, est toujours en place, ou si un autre technicien est sur le banc du Real. Néanmoins, nous sommes encore loin de l'éventualité de voir l'international brésilien rester dans le Rhône, cela nécessitant un gros effort financier. En attendant, il convient d'en profiter jusqu'au printemps.