L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs

Paulo Fonseca a exprimé son inquiétude à propos de bobos de plusieurs joueurs lyonnais. Un point à surveiller dans les prochains jours pour l'OL.

Avec quelle équipe se présentera l'OL contre le PAOK jeudi et face au LOSC dimanche ? Deux questions distinctes en réalité, puisque certains ne seront pas qualifiés en Ligue Europa (Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal et Endrick) et d'autres seront blessés. Ce dernier point inquiète d'ailleurs particulièrement Paulo Fonseca.

Fonseca doit jongler avec son effectif

Après le succès 5-2 à Metz, le Portugais s'est confié sur ce sujet. "Je suis vraiment préoccupé en ce moment, a-t-il reconnu. On a beaucoup de rencontres, on ne peut pas oublier qu’on a joué contre les Young Boys sur un terrain différent (0-1, jeudi 23 janvier). Il y a eu un problème pour Pavel (Šulc), pour Adam (Karabec), Nicolas (Tagliafico), Abner, qui sont des éléments importants pour nous, et Corentin (Tolisso) aussi, qui a un petit souci musculaire. On va voir avec quels joueurs on pourra préparer le duel très important contre le PAOK et celui contre Lille."

Beaucoup d'interrogations donc en ce début de semaine, surtout si on ajoute le cas Orel Mangala, absent en Moselle. Mercredi, avec la conférence de presse de veille de match, nous en saurons davantage. Le retour de Moussa Niakhatés'apparente à une bonne nouvelle, mais il faut espérer que les deux Tchèques et le latéral brésilien soient aptes pour les deux affiches de la semaine. Idem pour le milieu français, dont l'importance n'est plus à démontrer. Seule certitude finalement, Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah et Malick Fofana ne seront pas disponibles. "J'ai de la chance car j'ai des jeunes qui ont de l'ambition", a glissé Paulo Fonseca, qui en aura bien besoin dans les jours à venir.