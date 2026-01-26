L'OL "préoccupé" par les pépins physiques de plusieurs joueurs

Paulo Fonseca a exprimé son inquiétude à propos de bobos de plusieurs joueurs lyonnais. Un point à surveiller dans les prochains jours pour l'OL.
Avec quelle équipe se présentera l'OL contre le PAOK jeudi et face au LOSC dimanche ? Deux questions distinctes en réalité, puisque certains ne seront pas qualifiés en Ligue Europa (Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal et Endrick) et d'autres seront blessés. Ce dernier point inquiète d'ailleurs particulièrement Paulo Fonseca.
Fonseca doit jongler avec son effectif
Après le succès 5-2 à Metz, le Portugais s'est confié sur ce sujet. "Je suis vraiment préoccupé en ce moment, a-t-il reconnu. On a beaucoup de rencontres, on ne peut pas oublier qu’on a joué contre les Young Boys sur un terrain différent (0-1, jeudi 23 janvier). Il y a eu un problème pour Pavel (Šulc), pour Adam (Karabec), Nicolas (Tagliafico), Abner, qui sont des éléments importants pour nous, et Corentin (Tolisso) aussi, qui a un petit souci musculaire. On va voir avec quels joueurs on pourra préparer le duel très important contre le PAOK et celui contre Lille."
Beaucoup d'interrogations donc en ce début de semaine, surtout si on ajoute le cas Orel Mangala, absent en Moselle. Mercredi, avec la conférence de presse de veille de match, nous en saurons davantage. Le retour de Moussa Niakhatés'apparente à une bonne nouvelle, mais il faut espérer que les deux Tchèques et le latéral brésilien soient aptes pour les deux affiches de la semaine. Idem pour le milieu français, dont l'importance n'est plus à démontrer. Seule certitude finalement, Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah et Malick Fofana ne seront pas disponibles. "J'ai de la chance car j'ai des jeunes qui ont de l'ambition", a glissé Paulo Fonseca, qui en aura bien besoin dans les jours à venir.
Quid de Fofana ? Il devait reprendre maintenant, aucune communication du club. A t'il repris l'entraînement collectif? Je désespère de le voir associer à Endrick ça va faire court pour les voir au meilleur niveau ensemble.
Que se passe t'il avec Mangala ? 🤔
Coco sera là , pas d'inquiétude au moins pour une mi temps selon la tournure du match, a moins que Fonseca juge par prudence à le conserver. Mais on connait tous la complémentarité de Morton avec son binôme qu'est Coco , ça peut aider à le voir au prochain match et garder le nombre de matchs gagnés , tout de même important pour un coach.......
Si c'est trop juste globalement, autant faire jouer lequipe B et assumer. Ne pas trop insister sur les retours de blessure, c'est mieux que de gagner ce match
L’OL s’est donné le droit de faire tourner jeudi, avec la 7e place déjà assurée. Terminer dans les deux premiers serait idéal, mais ça ne vaut pas une prise de risque avec Tolisso ou Abner (compte tenu de la blessure de Tagliafico) qui sont trop importants pour l’effectif.
Le match de ce week-end est plus important : il peut permettre de creuser l’écart avec les poursuivants pour se concentrer sur la course pour le podium : l’OM joue le PFC, le PSG et Strasbourg au cours des trois prochaines journées, avec probablement un barrage de C1 en même temps. Il y a un coup à faire sur février !
C’est un vrai dilemme , car tu ne pas pas dire qu’il faut sacrifier le match de jeudi. L’enjeu est énorme pour la suite de cette compétition.🤔